26-я артбригада приглашает вступать в ее ряды: Здесь все четко!. ВИДЕО

26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича сняла оригинальный и довольно увлекательный ролик, в котором приглашает военнообязанных вступать в ряды бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу бригады.

"Просто возьми и присоединись к нашей 26-й артиллерийской бригаде. Тебе у нас понравится) Ты только посмотри это видео - Здесь все четко!", - говорится в заметке к видео.

"Набирай номер и звони: +380 (63) 593 90 61", - призывают в бригаде.

Также читайте: 1-й центр рекрутинга Сухопутных войск: представительства в регионах демонстрируют отличные результаты

Клааас! Прикольне відео! Молодці! Бажаю успіху в наборі гідних
27.09.2025 12:37 Ответить
Бодренькое видео("снаряд до Краба" весит 43 кг, для справки). Добре.
27.09.2025 12:49 Ответить
если с той малой в начале служить будем то можно подумать)
27.09.2025 13:04 Ответить
 
 