26-я артбригада приглашает вступать в ее ряды: Здесь все четко!. ВИДЕО
26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича сняла оригинальный и довольно увлекательный ролик, в котором приглашает военнообязанных вступать в ряды бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу бригады.
"Просто возьми и присоединись к нашей 26-й артиллерийской бригаде. Тебе у нас понравится) Ты только посмотри это видео - Здесь все четко!", - говорится в заметке к видео.
"Набирай номер и звони: +380 (63) 593 90 61", - призывают в бригаде.
