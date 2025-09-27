26 артбригада запрошує долучатися до своїх лав: Тут все чітко!. ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича зняла оригінальний та досить захопливий ролик, у якому запрошує військовозобов'язаних долучатися до лав бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Просто візьми і долучися до нашої 26 артилерійської бригади. Тобі в нас сподобається ) Ти тільки глянь це відео Тут все чітко!", - йдеться у дописі до відео.

"Набирай номер та телефонуй: ‪+380 (63) 593 90 61‬", - закликають у бригаді.

