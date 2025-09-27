742 3
26 артбригада запрошує долучатися до своїх лав: Тут все чітко!. ВIДЕО
26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича зняла оригінальний та досить захопливий ролик, у якому запрошує військовозобов'язаних долучатися до лав бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.
"Просто візьми і долучися до нашої 26 артилерійської бригади. Тобі в нас сподобається ) Ти тільки глянь це відео Тут все чітко!", - йдеться у дописі до відео.
"Набирай номер та телефонуй: +380 (63) 593 90 61", - закликають у бригаді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар27.09.2025 12:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дан Корвин
показати весь коментар27.09.2025 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Artur #603478
показати весь коментар27.09.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль