26 артбригада запрошує долучатися до своїх лав: Тут все чітко!. ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича зняла оригінальний та досить захопливий ролик, у якому запрошує військовозобов'язаних долучатися до лав бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Просто візьми і долучися до нашої 26 артилерійської бригади. Тобі в нас сподобається ) Ти тільки глянь це відео Тут все чітко!", - йдеться у дописі до відео.

"Набирай номер та телефонуй: ‪+380 (63) 593 90 61‬", - закликають у бригаді.

Також читайте: 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати

Клааас! Прикольне відео! Молодці! Бажаю успіху в наборі гідних
27.09.2025 12:37 Відповісти
Бодренькое видео("снаряд до Краба" весит 43 кг, для справки). Добре.
27.09.2025 12:49 Відповісти
если с той малой в начале служить будем то можно подумать)
27.09.2025 13:04 Відповісти
 
 