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Новини Центр рекрутингу Результати роботи центрів рекрутингу
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1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати

Результати центрів рекрутингу Сухопутних військ

В Україні розширює свою діяльність 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За ініціативи начальника Центру підполковника Руслана Фурдила, на даний момент представництва вже діють у п’яти містах країни - Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. І перші дані з цих регіонів навіть перевершують очікування.

Читайте: У Львові тепер працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Рекрутинг - оптимальний варіант мобілізації чи підписання контракту

Враховуючи війну проти російських окупантів, яка наразі триває в нашій країні, питання долучення до Сил оборони України є актуальним для багатьох. І відкриття представництв у регіонах є дуже своєчасним.

"Для мене стало дуже в нагоді, що 1 центр рекрутингу запрацював у Львові, - розповів Григорій, випускник львівського ВНЗ, який цьогоріч завершує навчання. - Я підійшов до пункту та поспілкувався з їхнім представником, який детально пояснив мені всі моменти й на що варто звертати увагу. Вислухавши мене, він запропонував мені вакансію в лавах ЗСУ та підібрав бригаду. І ось - я вже пройшов співбесіду і попередньо домовився з командиром батальйону, до якого планую долучитися після закриття сесії".

Читайте: 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — тепер і в Дніпрі

1 центр рекрутингу - можливість самостійно обрати посаду та підрозділ

Якщо вас цікавить мобілізація або підписання контракту, зокрема за проєктом "Контракт 18–24", - це те, з чим також варто звернутися до 1 центру рекрутингу.

"Я давно хотів долучитися, чув про ініціативу "Контракт 18-24", але бракувало якогось останнього поштовху, - розповідає Василь, який уже готується до відправлення в обрану бригаду. - І тут я почув з новин, що в Дніпрі запрацював 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, а тому при першій же нагоді пішов до них. І це було круто! Хлопці буквально "розжували" мені всі деталі - це стало останньою краплею в чаші мого вибору. І ось - завдяки дніпровським фахівцям 1 центру, я підписав контракт, оперативно пройшов ВЛК та отримав весь пакет необхідних документів і вже збираюся їхати на БЗВП до бригади".

Читайте також: Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Представництва в регіонах показали ефективність - їх буде більше

У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ констатують, що ідея з представництвами в регіонах цілком себе виправдала. Нові пункти не просто інформують громадян та покращують імідж військової служби, а стали ефективними точками входу в армію. Кількість людей, які долучаються до Сил оборони України через ці пункти, збільшується в геометричній прогресії. Тому, на думку начальника 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Руслана Фурдила, ця ідея повністю виправдала себе, а отже слід працювати над подальшим розширенням представництв.

Читайте: До 700 добровольців щомісяця. Білецький розповів, хто потрібен Третьому корпусу

Автор: 

Рекрутинг (157) Сухопутні війська ЗСУ (28)


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Топ коментарі
+9
Можна детальніше взнати про чудові результати?
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26.06.2025 10:30 Відповісти
+8
Гадаю, що оті дві невигадані істороії з сюжету - десь приблизно весь результат і є.
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26.06.2025 10:40 Відповісти
+6
А Ти з якого окопу їх жмуриш? Чи ти з тих закликантів, що можуть тільки на дивані "воювати"?
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26.06.2025 10:47 Відповісти
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Можна детальніше взнати про чудові результати?
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26.06.2025 10:30 Відповісти
Гадаю, що оті дві невигадані істороії з сюжету - десь приблизно весь результат і є.
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26.06.2025 10:40 Відповісти
Бажане за дійсне, як у нас **********.
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26.06.2025 10:40 Відповісти
Можна. На місці. Ще є бажання?
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26.06.2025 10:59 Відповісти
на відео може глянути: https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 11:17 Відповісти
Sсhool Bus , ти не повіриш- далеко не всі в Україні сєпари та ждуни, як ти.
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26.06.2025 11:24 Відповісти
Навіщо бусифікація ?!
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26.06.2025 10:38 Відповісти
Щоб жмурити кацапських окупантів.
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26.06.2025 10:44 Відповісти
А Ти з якого окопу їх жмуриш? Чи ти з тих закликантів, що можуть тільки на дивані "воювати"?
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26.06.2025 10:47 Відповісти
Щось не склалося з нищенням . Москалі задоволені - навіть не потрібно ривати мобілізацію . Корисні ідіоти з українців самі впорались:

https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts/100-000-%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D1%81%D0%B7%D1%87-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2025-%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1265745571583591/ 100 000 пішло у СЗЧ лише за 2025 рік. Ось вам результат бусифікації!
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26.06.2025 11:08 Відповісти
Цікаво - звідки , в нього , ці цифри ...?
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26.06.2025 15:01 Відповісти
За п'ять місяців 2025 року зареєстровано 90 590 кримінальних проваджень за ст. ст. 407, 408 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство). На основі відкритих даних внесених в ЄРДР,
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26.06.2025 15:09 Відповісти
+
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26.06.2025 15:20 Відповісти
"ето нє бусифікація! ето совсєм другоє!" (С)
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26.06.2025 10:59 Відповісти
звісно "другоє" тільки от фінал однаковий
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26.06.2025 12:00 Відповісти
Бачив їхнє відео крайнє, наче всі задоволені рекрути
https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 11:14 Відповісти
дуже смішно читати як москальська шваль хоче вбити всім в голову, що українці самі не йдуть до ЗСУ, що треба здатися рашистам. Але ж реальність каже інше, наприклад ось https://x.com/mandrivnyk_UA/status/193811586896719507
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26.06.2025 12:08 Відповісти
Так не повністю постилання на відео, ось: https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 12:16 Відповісти
Зелене лайно, покажи де є черги до тцкунів, чи хоча б до рекрутингових центрів. А само де воюєш, у замполіта під столом?
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26.06.2025 14:34 Відповісти
рекрутингові центри - це про комфорт, як на мене, чому там мають бути черги, якщо їх з кожним днем стає все більше? Всі спокійно долучаються як у відео, яке я тоді скинув вище. Не всі ж москальські дегани як ти, що хочуть жити під окупацією
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26.06.2025 15:04 Відповісти
Ну та ладно, ти ж так і сказав де воюєш. В якому окопі сидиш? А патріотично @издіти.... чи просто @издіти, це так по вашому, по зелено-лайновому
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26.06.2025 17:07 Відповісти
гм, чому я маю якомусь кацапському шматку лайна доповідати, де я?

Тим паче, що я там, де тебе точно не є - в ЗСУ.

І чому ви - москалі думаєте, що ми як ви рашисти?

Ви в чужій країні дохнете окупантами за свого фюрера *****, а ми натомість - в своїй захищаємо рідну Україну від вас нацистів під синьо-жовтим стягом, а не зеленим чи ще якимось
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26.06.2025 21:01 Відповісти
.... а ми натомість - в своїй захищаємо рідну Україну від вас нацистів.....

Хто ми, ти тцкашне лайно захищаеш Україну?

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26.06.2025 21:44 Відповісти
 
 