1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати

В Україні розширює свою діяльність 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За ініціативи начальника Центру підполковника Руслана Фурдила, на даний момент представництва вже діють у п’яти містах країни - Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. І перші дані з цих регіонів навіть перевершують очікування.

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Рекрутинг - оптимальний варіант мобілізації чи підписання контракту

Враховуючи війну проти російських окупантів, яка наразі триває в нашій країні, питання долучення до Сил оборони України є актуальним для багатьох. І відкриття представництв у регіонах є дуже своєчасним.

"Для мене стало дуже в нагоді, що 1 центр рекрутингу запрацював у Львові, - розповів Григорій, випускник львівського ВНЗ, який цьогоріч завершує навчання. - Я підійшов до пункту та поспілкувався з їхнім представником, який детально пояснив мені всі моменти й на що варто звертати увагу. Вислухавши мене, він запропонував мені вакансію в лавах ЗСУ та підібрав бригаду. І ось - я вже пройшов співбесіду і попередньо домовився з командиром батальйону, до якого планую долучитися після закриття сесії".

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1 центр рекрутингу - можливість самостійно обрати посаду та підрозділ

Якщо вас цікавить мобілізація або підписання контракту, зокрема за проєктом "Контракт 18–24", - це те, з чим також варто звернутися до 1 центру рекрутингу.

"Я давно хотів долучитися, чув про ініціативу "Контракт 18-24", але бракувало якогось останнього поштовху, - розповідає Василь, який уже готується до відправлення в обрану бригаду. - І тут я почув з новин, що в Дніпрі запрацював 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, а тому при першій же нагоді пішов до них. І це було круто! Хлопці буквально "розжували" мені всі деталі - це стало останньою краплею в чаші мого вибору. І ось - завдяки дніпровським фахівцям 1 центру, я підписав контракт, оперативно пройшов ВЛК та отримав весь пакет необхідних документів і вже збираюся їхати на БЗВП до бригади".

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Представництва в регіонах показали ефективність - їх буде більше

У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ констатують, що ідея з представництвами в регіонах цілком себе виправдала. Нові пункти не просто інформують громадян та покращують імідж військової служби, а стали ефективними точками входу в армію. Кількість людей, які долучаються до Сил оборони України через ці пункти, збільшується в геометричній прогресії. Тому, на думку начальника 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Руслана Фурдила, ця ідея повністю виправдала себе, а отже слід працювати над подальшим розширенням представництв.

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