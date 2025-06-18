УКР
Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Географія доступності 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ зазнала розширення — до мапи міст, де діють представництва, додалася славна козацька перлина на березі Чорного моря — місто Одеса.

Сьогодні, 18 червня 2025 року, на Центральному залізничному вокзалі міста Одеси відбулося відкриття стаціонарного пункту 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Подібні пункти, відкриття яких ініціював очільник Центру, підполковник Руслан Фурдило, вже діють у Львові, Києві та Дніпрі, а відсьогодні — і в Одесі.

Центр рекрутингу Сухопутних військ відкрили в Одесі

Читайте також: 1-й центр рекрутингу зможе рекрутувати за "Контракт 18-24" у ще чотири бригади Сухопутних військ

Що пропонують військові рекрутери 1 центру Сухопутки?

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — це окремий підрозділ, сформований відповідно до директиви Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки його роботі кожен в Україні має можливість самостійно обрати собі місце служби в лавах Сухопутних військ — від посади до підрозділу та місця несення служби.

Перейшовши за посиланням https://lfrecruiting.com.ua/brigades, ви можете детально ознайомитися зі списком бойових підрозділів і їхніми посадами, а тоді вже підійти до фахівців Центру в Одесі. Якщо ви цього не зробите, то всю необхідну інформацію рекрутери донесуть вам самі. Більше того — допоможуть обрати оптимальну посаду, враховуючи ваш цивільний досвід, фізичні можливості, вміння та звання.

Слід зауважити, що в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ службу проходять учасники бойових дій, а тому з власного досвіду завжди знають, що підказати, на що звернути увагу рекруту при виборі посади в Силах оборони України.

Читайте також: У Львові тепер працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Серед переваг, які пропонує 1 центр рекрутингу Сухопутних військ в Одесі, слід відзначити можливість формування на місці всіх необхідних документів, зокрема і для підписання контракту за проєктом "Контракт 18-24" — від особової справи до проходження психологічних тестів і ВЛК. Таким чином, тут ви отримаєте повний пакет послуг, які раніше були доступні лише при особистому відвідуванні офісу 1 центру рекрутингу Сухопутки в Києві.

Безпілотні системи змінюють хід війни та безпосередньо впливають на правила й умови ведення бойових дій. Тому багато українців обирають посади операторів дронів. Якщо ви також розглядаєте такий варіант, то на території одеського хабу 1 центру рекрутингу Сухопутних військ маєте можливість протестувати свої навички на симуляторі. Адже лише після нальоту певної кількості годин саме на таких симуляторах у подальшому бійців допускають до бойових дронів. Тому — приходьте й випробуйте свої можливості!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — тепер і в Дніпрі

Одеса (5617) Одеська область (3492) Рекрутинг (160) Одеський район (299) Сухопутні війська ЗСУ (52)
