Одесса присоединилась к списку городов, где работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

География доступности 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ расширилась - к карте городов, где действуют представительства, добавилась славная казацкая жемчужина на берегу Черного моря - город Одесса.

Сегодня, 18 июня 2025 года, на Центральном железнодорожном вокзале города Одессы состоялось открытие стационарного пункта 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Подобные пункты, открытие которых инициировал руководитель Центра, подполковник Руслан Фурдило, уже действуют во Львове, Киеве и Днепре, а с сегодняшнего дня - и в Одессе.

Читайте также: 1-й центр рекрутинга сможет рекрутировать по "Контракту 18-24" в еще четыре бригады Сухопутных войск

Что предлагают военные рекрутеры 1 центра Сухопутки?

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Благодаря его работе каждый в Украине имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.

Перейдя по ссылке https://lfrecruiting.com.ua/brigades, вы можете детально ознакомиться со списком боевых подразделений и их должностями, а тогда уже подойти к специалистам Центра в Одессе. Если вы этого не сделаете, то всю необходимую информацию рекрутеры донесут вам сами. Более того - помогут выбрать оптимальную должность, учитывая ваш гражданский опыт, физические возможности, умения и звания.

Следует заметить, что в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ службу проходят участники боевых действий, а потому по собственному опыту всегда знают, что подсказать, на что обратить внимание рекруту при выборе должности в Силах обороны Украины.

Читайте также: Во Львове теперь работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Среди преимуществ, которые предлагает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе, следует отметить возможность формирования на месте всех необходимых документов, в том числе и для подписания контракта по проекту"Контракт 18-24" - от личного дела до прохождения психологических тестов и ВВК. Таким образом, здесь вы получите полный пакет услуг, которые ранее были доступны лишь при личном посещении офиса 1 центра рекрутинга Сухопутки в Киеве.

Беспилотные системы меняют ход войны и непосредственно влияют на правила и условия ведения боевых действий. Поэтому многие украинцы выбирают должности операторов дронов. Если вы также рассматриваете такой вариант, то на территории одесского хаба 1 центра рекрутинга Сухопутных войск есть возможность протестировать свои навыки на симуляторе. Ведь только после налета определенного количества часов именно на таких симуляторах в дальнейшем бойцов допускают к боевым дронам. Поэтому - приходите и испытайте свои возможности!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - теперь и в Днепре