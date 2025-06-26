1 центр рекрутинга Сухопутных войск: представительства в регионах демонстрируют отличные результаты

В Украине расширяет свою деятельность 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По инициативе начальника Центра подполковника Руслана Фурдила, на данный момент представительства уже действуют в пяти городах страны - Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове. И первые данные из этих регионов даже превосходят ожидания.

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Рекрутинг - оптимальный вариант мобилизации или подписания контракта

Учитывая войну против российских оккупантов, которая сейчас идет в нашей стране, вопрос приобщения к Силам обороны Украины является актуальным для многих. И открытие представительств в регионах очень своевременно.

"Для меня очень пригодилось, что 1 центр рекрутинга заработал во Львове, - рассказал Григорий, выпускник львовского вуза, который в этом году завершает обучение. - Я подошел к пункту и пообщался с их представителем, который подробно объяснил мне все моменты и на что стоит обращать внимание. Выслушав меня, он предложил мне вакансию в рядах ВСУ и подобрал бригаду. И вот - я уже прошел собеседование и предварительно договорился с командиром батальона, к которому планирую присоединиться после закрытия сессии".

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1 центр рекрутинга - возможность самостоятельно выбрать должность и подразделение

Если вас интересует мобилизация или подписание контракта, в частности по проекту "Контракт 18-24", - это то, с чем также стоит обратиться в 1 центр рекрутинга.

"Я давно хотел присоединиться, слышал об инициативе "Контракт 18-24", но не хватало какого-то последнего толчка, - рассказывает Василий, который уже готовится к отправке в выбранную бригаду. - И тут я услышал из новостей, что в Днепре заработал 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, а потому при первой же возможности пошел к ним. И это было круто! Ребята буквально "разжевали" мне все детали - это стало последней каплей в чаше моего выбора. И вот - благодаря днепровским специалистам 1 центра, я подписал контракт, оперативно прошел ВВК и получил весь пакет необходимых документов и уже собираюсь ехать на БЗВП в бригаду".

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Представительства в регионах показали эффективность - их будет больше

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ констатируют, что идея с представительствами в регионах вполне себя оправдала. Новые пункты не просто информируют граждан и улучшают имидж военной службы, а стали эффективными точками входа в армию. Количество людей, которые приобщаются к Силам обороны Украины через эти пункты, увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому, по мнению начальника 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Руслана Фурдила, эта идея полностью оправдала себя, а значит следует работать над дальнейшим расширением представительств.

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