1 центр рекрутинга Сухопутных войск: представительства в регионах демонстрируют отличные результаты
В Украине расширяет свою деятельность 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По инициативе начальника Центра подполковника Руслана Фурдила, на данный момент представительства уже действуют в пяти городах страны - Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове. И первые данные из этих регионов даже превосходят ожидания.
Рекрутинг - оптимальный вариант мобилизации или подписания контракта
Учитывая войну против российских оккупантов, которая сейчас идет в нашей стране, вопрос приобщения к Силам обороны Украины является актуальным для многих. И открытие представительств в регионах очень своевременно.
"Для меня очень пригодилось, что 1 центр рекрутинга заработал во Львове, - рассказал Григорий, выпускник львовского вуза, который в этом году завершает обучение. - Я подошел к пункту и пообщался с их представителем, который подробно объяснил мне все моменты и на что стоит обращать внимание. Выслушав меня, он предложил мне вакансию в рядах ВСУ и подобрал бригаду. И вот - я уже прошел собеседование и предварительно договорился с командиром батальона, к которому планирую присоединиться после закрытия сессии".
1 центр рекрутинга - возможность самостоятельно выбрать должность и подразделение
Если вас интересует мобилизация или подписание контракта, в частности по проекту "Контракт 18-24", - это то, с чем также стоит обратиться в 1 центр рекрутинга.
"Я давно хотел присоединиться, слышал об инициативе "Контракт 18-24", но не хватало какого-то последнего толчка, - рассказывает Василий, который уже готовится к отправке в выбранную бригаду. - И тут я услышал из новостей, что в Днепре заработал 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, а потому при первой же возможности пошел к ним. И это было круто! Ребята буквально "разжевали" мне все детали - это стало последней каплей в чаше моего выбора. И вот - благодаря днепровским специалистам 1 центра, я подписал контракт, оперативно прошел ВВК и получил весь пакет необходимых документов и уже собираюсь ехать на БЗВП в бригаду".
Представительства в регионах показали эффективность - их будет больше
В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ констатируют, что идея с представительствами в регионах вполне себя оправдала. Новые пункты не просто информируют граждан и улучшают имидж военной службы, а стали эффективными точками входа в армию. Количество людей, которые приобщаются к Силам обороны Украины через эти пункты, увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому, по мнению начальника 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Руслана Фурдила, эта идея полностью оправдала себя, а значит следует работать над дальнейшим расширением представительств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts/100-000-%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D1%81%D0%B7%D1%87-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2025-%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1265745571583591/ 100 000 пішло у СЗЧ лише за 2025 рік. Ось вам результат бусифікації!
https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
Тим паче, що я там, де тебе точно не є - в ЗСУ.
І чому ви - москалі думаєте, що ми як ви рашисти?
Ви в чужій країні дохнете окупантами за свого фюрера *****, а ми натомість - в своїй захищаємо рідну Україну від вас нацистів під синьо-жовтим стягом, а не зеленим чи ще якимось
Хто ми, ти тцкашне лайно захищаеш Україну?