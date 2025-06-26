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Новости Центр рекрутинга Результаты работы центров рекрутинга
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1 центр рекрутинга Сухопутных войск: представительства в регионах демонстрируют отличные результаты

Результаты центров рекрутинга Сухопутных войск

В Украине расширяет свою деятельность 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По инициативе начальника Центра подполковника Руслана Фурдила, на данный момент представительства уже действуют в пяти городах страны - Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове. И первые данные из этих регионов даже превосходят ожидания.

Читайте: Во Львове теперь работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Рекрутинг - оптимальный вариант мобилизации или подписания контракта

Учитывая войну против российских оккупантов, которая сейчас идет в нашей стране, вопрос приобщения к Силам обороны Украины является актуальным для многих. И открытие представительств в регионах очень своевременно.

"Для меня очень пригодилось, что 1 центр рекрутинга заработал во Львове, - рассказал Григорий, выпускник львовского вуза, который в этом году завершает обучение. - Я подошел к пункту и пообщался с их представителем, который подробно объяснил мне все моменты и на что стоит обращать внимание. Выслушав меня, он предложил мне вакансию в рядах ВСУ и подобрал бригаду. И вот - я уже прошел собеседование и предварительно договорился с командиром батальона, к которому планирую присоединиться после закрытия сессии".

Читайте: 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - теперь и в Днепре

1 центр рекрутинга - возможность самостоятельно выбрать должность и подразделение

Если вас интересует мобилизация или подписание контракта, в частности по проекту "Контракт 18-24", - это то, с чем также стоит обратиться в 1 центр рекрутинга.

"Я давно хотел присоединиться, слышал об инициативе "Контракт 18-24", но не хватало какого-то последнего толчка, - рассказывает Василий, который уже готовится к отправке в выбранную бригаду. - И тут я услышал из новостей, что в Днепре заработал 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, а потому при первой же возможности пошел к ним. И это было круто! Ребята буквально "разжевали" мне все детали - это стало последней каплей в чаше моего выбора. И вот - благодаря днепровским специалистам 1 центра, я подписал контракт, оперативно прошел ВВК и получил весь пакет необходимых документов и уже собираюсь ехать на БЗВП в бригаду".

Читайте также: Одесса присоединилась к списку городов, где работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Представительства в регионах показали эффективность - их будет больше

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ констатируют, что идея с представительствами в регионах вполне себя оправдала. Новые пункты не просто информируют граждан и улучшают имидж военной службы, а стали эффективными точками входа в армию. Количество людей, которые приобщаются к Силам обороны Украины через эти пункты, увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому, по мнению начальника 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Руслана Фурдила, эта идея полностью оправдала себя, а значит следует работать над дальнейшим расширением представительств.

Читайте: До 700 добровольцев ежемесячно. Билецкий рассказал, кто нужен Третьему корпусу

Автор: 

рекрутинг (147) Сухопутные войска ВСУ (28)


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Топ комментарии
+9
Можна детальніше взнати про чудові результати?
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26.06.2025 10:30 Ответить
+8
Гадаю, що оті дві невигадані істороії з сюжету - десь приблизно весь результат і є.
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26.06.2025 10:40 Ответить
+6
А Ти з якого окопу їх жмуриш? Чи ти з тих закликантів, що можуть тільки на дивані "воювати"?
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26.06.2025 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можна детальніше взнати про чудові результати?
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26.06.2025 10:30 Ответить
Гадаю, що оті дві невигадані істороії з сюжету - десь приблизно весь результат і є.
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26.06.2025 10:40 Ответить
Бажане за дійсне, як у нас **********.
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26.06.2025 10:40 Ответить
Можна. На місці. Ще є бажання?
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26.06.2025 10:59 Ответить
на відео може глянути: https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 11:17 Ответить
Sсhool Bus , ти не повіриш- далеко не всі в Україні сєпари та ждуни, як ти.
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26.06.2025 11:24 Ответить
Навіщо бусифікація ?!
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26.06.2025 10:38 Ответить
Щоб жмурити кацапських окупантів.
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26.06.2025 10:44 Ответить
А Ти з якого окопу їх жмуриш? Чи ти з тих закликантів, що можуть тільки на дивані "воювати"?
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26.06.2025 10:47 Ответить
Щось не склалося з нищенням . Москалі задоволені - навіть не потрібно ривати мобілізацію . Корисні ідіоти з українців самі впорались:

https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts/100-000-%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D1%81%D0%B7%D1%87-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2025-%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1265745571583591/ 100 000 пішло у СЗЧ лише за 2025 рік. Ось вам результат бусифікації!
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26.06.2025 11:08 Ответить
Цікаво - звідки , в нього , ці цифри ...?
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26.06.2025 15:01 Ответить
За п'ять місяців 2025 року зареєстровано 90 590 кримінальних проваджень за ст. ст. 407, 408 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство). На основі відкритих даних внесених в ЄРДР,
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26.06.2025 15:09 Ответить
+
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26.06.2025 15:20 Ответить
"ето нє бусифікація! ето совсєм другоє!" (С)
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26.06.2025 10:59 Ответить
звісно "другоє" тільки от фінал однаковий
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26.06.2025 12:00 Ответить
Бачив їхнє відео крайнє, наче всі задоволені рекрути
https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 11:14 Ответить
дуже смішно читати як москальська шваль хоче вбити всім в голову, що українці самі не йдуть до ЗСУ, що треба здатися рашистам. Але ж реальність каже інше, наприклад ось https://x.com/mandrivnyk_UA/status/193811586896719507
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26.06.2025 12:08 Ответить
Так не повністю постилання на відео, ось: https://x.com/mandrivnyk_UA/status/1938115868967195074
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26.06.2025 12:16 Ответить
Зелене лайно, покажи де є черги до тцкунів, чи хоча б до рекрутингових центрів. А само де воюєш, у замполіта під столом?
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26.06.2025 14:34 Ответить
рекрутингові центри - це про комфорт, як на мене, чому там мають бути черги, якщо їх з кожним днем стає все більше? Всі спокійно долучаються як у відео, яке я тоді скинув вище. Не всі ж москальські дегани як ти, що хочуть жити під окупацією
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26.06.2025 15:04 Ответить
Ну та ладно, ти ж так і сказав де воюєш. В якому окопі сидиш? А патріотично @издіти.... чи просто @издіти, це так по вашому, по зелено-лайновому
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26.06.2025 17:07 Ответить
гм, чому я маю якомусь кацапському шматку лайна доповідати, де я?

Тим паче, що я там, де тебе точно не є - в ЗСУ.

І чому ви - москалі думаєте, що ми як ви рашисти?

Ви в чужій країні дохнете окупантами за свого фюрера *****, а ми натомість - в своїй захищаємо рідну Україну від вас нацистів під синьо-жовтим стягом, а не зеленим чи ще якимось
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26.06.2025 21:01 Ответить
.... а ми натомість - в своїй захищаємо рідну Україну від вас нацистів.....

Хто ми, ти тцкашне лайно захищаеш Україну?

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26.06.2025 21:44 Ответить
 
 