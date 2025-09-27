РУС
Бойцы "Сталевого кордону" ликвидировали двух оккупантов из пушки. ВИДЕО

Бойцы 15-й мобильной пограничной бригады "Сталевий кордон" отбили очередную вражескую атаку на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских военных были ликвидированы одним точным артиллерийским ударом.
Оккупанты пытались вести стрелковый бой и штурмовать позиции ВСУ, но не успели - удар был мгновенным и результативным.

Видео обнародовали в соцсетях.

армия РФ (20685) пограничники (1600) артиллерия (668)
**********, по заслузі від мирних, Українських хліборобів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
