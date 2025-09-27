Бойцы "Сталевого кордону" ликвидировали двух оккупантов из пушки. ВИДЕО

Бойцы 15-й мобильной пограничной бригады "Сталевий кордон" отбили очередную вражескую атаку на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских военных были ликвидированы одним точным артиллерийским ударом.

Оккупанты пытались вести стрелковый бой и штурмовать позиции ВСУ, но не успели - удар был мгновенным и результативным.

Видео обнародовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 3-я штурмовая бригада ликвидирует врага, который прячется в заброшенных домах на Харьковщине. ВИДЕО

Больше новостей - в Телеграм-канале Цензор.НЕТ