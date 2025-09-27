Бойцы "Сталевого кордону" ликвидировали двух оккупантов из пушки. ВИДЕО
Бойцы 15-й мобильной пограничной бригады "Сталевий кордон" отбили очередную вражескую атаку на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских военных были ликвидированы одним точным артиллерийским ударом.
Оккупанты пытались вести стрелковый бой и штурмовать позиции ВСУ, но не успели - удар был мгновенным и результативным.
Видео обнародовали в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!