1 120 2

Бійці "Сталевого кордону" ліквідували двох окупантів з гармати. ВIДЕО

Бійці 15-ї мобільної прикордонної бригади "Сталевий кордон" відбили чергову ворожу атаку на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських військових були ліквідовані одним точним артилерійським ударом.
Окупанти намагалися вести стрілецький бій і штурмувати позиції ЗСУ, однак не встигли - удар був миттєвим і результативним.

Відео оприлюднили у соцмережах.

армія рф (18838) прикордонники (1126) артилерія (821)
**********, по заслузі від мирних, Українських хліборобів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
27.09.2025 15:37 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
27.09.2025 17:06 Відповісти
 
 