Бійці "Сталевого кордону" ліквідували двох окупантів з гармати. ВIДЕО

Бійці 15-ї мобільної прикордонної бригади "Сталевий кордон" відбили чергову ворожу атаку на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських військових були ліквідовані одним точним артилерійським ударом.

Окупанти намагалися вести стрілецький бій і штурмувати позиції ЗСУ, однак не встигли - удар був миттєвим і результативним.

Відео оприлюднили у соцмережах.

