Бійці "Сталевого кордону" ліквідували двох окупантів з гармати. ВIДЕО
Бійці 15-ї мобільної прикордонної бригади "Сталевий кордон" відбили чергову ворожу атаку на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських військових були ліквідовані одним точним артилерійським ударом.
Окупанти намагалися вести стрілецький бій і штурмувати позиції ЗСУ, однак не встигли - удар був миттєвим і результативним.
Відео оприлюднили у соцмережах.
