Российские дроны попали в автостоянку в Сумах - загорелись грузовики. ВИДЕО
В Сумах вследствие атаки российских БпЛА зафиксировано попадание по автомобильной стоянке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, вынуждены были периодически приостанавливать работы из-за угрозы повторных ударов. Несмотря на сложные условия, пожар удалось ликвидировать.
Об этом сообщили в своих публикациях в соцсетях представители ГСЧС.
