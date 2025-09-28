Российские дроны попали в автостоянку в Сумах - загорелись грузовики. ВИДЕО

В Сумах вследствие атаки российских БпЛА зафиксировано попадание по автомобильной стоянке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, вынуждены были периодически приостанавливать работы из-за угрозы повторных ударов. Несмотря на сложные условия, пожар удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в своих публикациях в соцсетях представители ГСЧС.

