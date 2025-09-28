РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7875 посетителей онлайн
Новости Видео Атака ударных БпЛА Ракетная атака
1 498 6

Российские дроны попали в автостоянку в Сумах - загорелись грузовики. ВИДЕО

В Сумах вследствие атаки российских БпЛА зафиксировано попадание по автомобильной стоянке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, вынуждены были периодически приостанавливать работы из-за угрозы повторных ударов. Несмотря на сложные условия, пожар удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в своих публикациях в соцсетях представители ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

беспилотник (4326) пожар (6040) Сумская область (3700) Сумы (1257) ГСЧС (5152) Сумский район (412)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якого хера збирати в одному місці такі машини, тим більше в прифронтових зонах?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:56 Ответить
У керівників здебільшого з розумом проблеми.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:03 Ответить
Недавно їздив в інше місто до внуків. Проїждав по одній з вулиць і там розташована автостоянка. Повно стоїть автоцистерн на ній, з топливом чи без не знаю. Але рядом житловий масив багатоповерхівок. От про шо думають і власники стоянки і власники автоцистерн? І це на четвертому році повномаштабної війни... Я старий дід це розумію, а вони шо ні?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:26 Ответить
На полігонах військових збирають в укриття для Іскандерів, а на стоянках автівки для Шахедів. Якесь диво в Україні ! Ні голови, ні розуму !!! Не кажу вже про отримання пенсій біля фронту. Замість карток - живі черги. За смертю.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:02 Ответить
Бо поліція оштрафує за неправильну парковку, чи на трасі на фуру вночі (у комендантську годину) наїде якісь мажорська- прокурорська-судівська ХХХ, що повертається з кабака
показать весь комментарий
28.09.2025 10:04 Ответить
Прифронтові міста кацапів повинні горіти кожн день. В також вся європейська частина параши. Тоді буде ім чим зайнятися у себе.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:42 Ответить
 
 