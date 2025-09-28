УКР
Російські дрони влучили в автостоянку у Сумах - загорілися вантажівки. ВIДЕО

У Сумах внаслідок атаки російських БпЛА зафіксовано влучання по автомобільній стоянці. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, змушені були періодично призупиняти роботи через загрозу повторних ударів. Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати.

Про це повідомили у своїх публікаціях у соцмережах представники ДСНС.

Коментувати
Сортувати:
Якого хера збирати в одному місці такі машини, тим більше в прифронтових зонах?
28.09.2025 09:56 Відповісти
У керівників здебільшого з розумом проблеми.
28.09.2025 10:03 Відповісти
Недавно їздив в інше місто до внуків. Проїждав по одній з вулиць і там розташована автостоянка. Повно стоїть автоцистерн на ній, з топливом чи без не знаю. Але рядом житловий масив багатоповерхівок. От про шо думають і власники стоянки і власники автоцистерн? І це на четвертому році повномаштабної війни... Я старий дід це розумію, а вони шо ні?
28.09.2025 10:26 Відповісти
На полігонах військових збирають в укриття для Іскандерів, а на стоянках автівки для Шахедів. Якесь диво в Україні ! Ні голови, ні розуму !!! Не кажу вже про отримання пенсій біля фронту. Замість карток - живі черги. За смертю.
28.09.2025 10:02 Відповісти
Бо поліція оштрафує за неправильну парковку, чи на трасі на фуру вночі (у комендантську годину) наїде якісь мажорська- прокурорська-судівська ХХХ, що повертається з кабака
28.09.2025 10:04 Відповісти
 
 