Російські дрони влучили в автостоянку у Сумах - загорілися вантажівки. ВIДЕО

У Сумах внаслідок атаки російських БпЛА зафіксовано влучання по автомобільній стоянці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, змушені були періодично призупиняти роботи через загрозу повторних ударів. Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати.

Про це повідомили у своїх публікаціях у соцмережах представники ДСНС.

