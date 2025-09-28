ГУР провело операцию в Мелитополе: уничтожена вражеская "буханка" с 4 российскими операторами БПЛА. ВИДЕО

27 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Ликвидированы российские захватчики.

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв прогремел на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка в Мелитополе.

Вследствие сложнейшей результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ "буханка" и по меньшей мере четыре захватчика - операторов БпЛА российской оккупационной армии, которые находились внутри машины.

