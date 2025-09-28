ГУР провело операцію в Мелітополі: знищено ворожу "буханку" з 4 російськими операторами БпЛА. ВIДЕО
27 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Ліквідовано російських загарбників.
Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибух пролунав на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка у Мелітополі.
Унаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка" та щонайменше чотирьох загарбників ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини.
Olena Teslenko
