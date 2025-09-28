УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7218 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
762 1

ГУР провело операцію в Мелітополі: знищено ворожу "буханку" з 4 російськими операторами БпЛА. ВIДЕО

27 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Ліквідовано російських загарбників.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибух пролунав на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка у Мелітополі.

Унаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка" та щонайменше чотирьох загарбників ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Склад БК та окупанти знищені у Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4469) Мелітополь (779) Запорізька область (4116) ГУР (689) Мелітопольський район (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клас! Молодці!!
показати весь коментар
28.09.2025 13:48 Відповісти
 
 