РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Видео
2 447 11

В оккупированной Феодосии после взрывов горит нефтебаза. ВИДЕО

В оккупированной Феодосии горит база хранения нефтепродуктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что пожар начался после нескольких прилетов.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Крыму - дефицит бензина, пробки и очереди на АЗС. ВИДЕО

Автор: 

дефицит (313) оккупация (10311) россия (97442) горючее (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ХАрАшо гАріт?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:42 Ответить
+4
Лапті кажуть: -"Сварщік курить!"...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:43 Ответить
+3
Гойда пришла, гойда прилетела !!
показать весь комментарий
29.09.2025 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХАрАшо гАріт?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:42 Ответить
вітерець слабоватий, не поривчастий....
показать весь комментарий
29.09.2025 15:58 Ответить
НАдА пАддуть...
показать весь комментарий
29.09.2025 16:04 Ответить
Гойда пришла, гойда прилетела !!
показать весь комментарий
29.09.2025 15:43 Ответить
Лапті кажуть: -"Сварщік курить!"...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:43 Ответить
Та й ще й на українській мові підспівує.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:55 Ответить
Окупанти ***********, готуються до повернення майна Україні, от і палять Нафтобазу, перед ревізією!!
показать весь комментарий
29.09.2025 15:44 Ответить
Пора і давно пора вдарити по кримським ТЕС. Це сильно допомогло б нашим партизанам поратися в темноті, і прибавило б великого геморою рашистам. Бо дуже важко налагодити свій порядок на території в темноті. До того ж в темноті як зірки в темному небі будуть світитися всі військові бази і штаби рашистів... Знай собі стріляй по лампочкам і не промахнешся
показать весь комментарий
29.09.2025 15:46 Ответить
Так, чого горить? Що сталось, га?
показать весь комментарий
29.09.2025 16:04 Ответить
"КуРіЛі в нєположенном мєстє..."
показать весь комментарий
29.09.2025 16:06 Ответить
хрен вам, а не камінці, пішком ходіть падлюки.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:24 Ответить
 
 