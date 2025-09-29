В оккупированной Феодосии после взрывов горит нефтебаза. ВИДЕО
В оккупированной Феодосии горит база хранения нефтепродуктов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что пожар начался после нескольких прилетов.
Топ комментарии
+5 Грицько Добрий
показать весь комментарий29.09.2025 15:42 Ответить Ссылка
+4 Роман Демченко
показать весь комментарий29.09.2025 15:43 Ответить Ссылка
+3 Энэбиш
показать весь комментарий29.09.2025 15:43 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грицько Добрий
показать весь комментарий29.09.2025 15:42 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий29.09.2025 15:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий29.09.2025 16:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Энэбиш
показать весь комментарий29.09.2025 15:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Роман Демченко
показать весь комментарий29.09.2025 15:43 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.09.2025 15:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий29.09.2025 15:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий29.09.2025 15:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий29.09.2025 16:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий29.09.2025 16:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий29.09.2025 16:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль