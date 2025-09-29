УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8958 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 484 11

В окупованій Феодосії після прильотів горить нафтобаза. ВIДЕО

В окупованій Феодосії горить база зберігання нафтопродуктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що пожежа почалася після кількох прильотів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Криму - дефіцит бензину, затори та черги на АЗС. ВIДЕО

Автор: 

дефіцит (610) окупація (6875) росія (68080) пальне (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ХАрАшо гАріт?
показати весь коментар
29.09.2025 15:42 Відповісти
+6
Гойда пришла, гойда прилетела !!
показати весь коментар
29.09.2025 15:43 Відповісти
+4
Лапті кажуть: -"Сварщік курить!"...
показати весь коментар
29.09.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХАрАшо гАріт?
показати весь коментар
29.09.2025 15:42 Відповісти
вітерець слабоватий, не поривчастий....
показати весь коментар
29.09.2025 15:58 Відповісти
НАдА пАддуть...
показати весь коментар
29.09.2025 16:04 Відповісти
Гойда пришла, гойда прилетела !!
показати весь коментар
29.09.2025 15:43 Відповісти
Лапті кажуть: -"Сварщік курить!"...
показати весь коментар
29.09.2025 15:43 Відповісти
Та й ще й на українській мові підспівує.
показати весь коментар
29.09.2025 15:55 Відповісти
Окупанти ***********, готуються до повернення майна Україні, от і палять Нафтобазу, перед ревізією!!
показати весь коментар
29.09.2025 15:44 Відповісти
Пора і давно пора вдарити по кримським ТЕС. Це сильно допомогло б нашим партизанам поратися в темноті, і прибавило б великого геморою рашистам. Бо дуже важко налагодити свій порядок на території в темноті. До того ж в темноті як зірки в темному небі будуть світитися всі військові бази і штаби рашистів... Знай собі стріляй по лампочкам і не промахнешся
показати весь коментар
29.09.2025 15:46 Відповісти
Так, чого горить? Що сталось, га?
показати весь коментар
29.09.2025 16:04 Відповісти
"КуРіЛі в нєположенном мєстє..."
показати весь коментар
29.09.2025 16:06 Відповісти
хрен вам, а не камінці, пішком ходіть падлюки.
показати весь коментар
29.09.2025 16:24 Відповісти
 
 