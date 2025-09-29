В окупованій Феодосії після прильотів горить нафтобаза. ВIДЕО
В окупованій Феодосії горить база зберігання нафтопродуктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що пожежа почалася після кількох прильотів.
