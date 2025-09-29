РУС
Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах страны, - МВД. ВИДЕО

В школах Украины уже работают более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности. Они защищают детей, проводят занятия и предотвращают опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире "Единых новостей".

Усиление безопасности в школах

Кроме этого, недавно Верховная Рада приняла закон о системном усилении безопасности в школах. Документ предусматривает установление тревожных кнопок во всех учреждениях среднего образования, контроль доступа в помещения, запрет пребывания посторонних лиц, а также ужесточение требований к персоналу.

Обязанности офицеров СОБ

Офицеры СОБ провели более 20 000 интерактивных занятий только за сентябрь этого года. Во многих случаях своевременная реакция помогла предотвратить опасность. Например, на Черниговщине офицер СОБ спасла жизнь лицеисту при массивном кровотечении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 400 украинских школ ликвидировали или понизили степень из-за недостаточного количества учеников, - МОН

Офицеры СОБ не только следят за порядком, но и становятся наставниками и друзьями для детей. Доверие формируется благодаря ежедневному живому общению, открытости и готовности помочь в любой ситуации", - отметила заместитель Министра.

