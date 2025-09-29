УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини Відео Служба освітньої безпеки
764 7

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах країни, - МВС. ВIДЕО

У школах України вже працюють понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки. Вони захищають дітей, проводять заняття та запобігають небезпекам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі "Єдиних новин".

Посилення безпеки у школах

Крім цього, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо системного посилення безпеки у школах. Документ передбачає встановлення тривожних кнопок у всіх закладах середньої освіти, контроль доступу до приміщень, заборону перебування сторонніх осіб, а також посилення вимог до персоналу.

Обов'язки офіцерів СОБ

Офіцери СОБ провели понад 20 000 інтерактивних занять лише за вересень цього року. У багатьох випадках своєчасна реакція допомогла запобігти небезпеці. Наприклад, на Чернігівщині офіцерка СОБ врятувала життя ліцеїсту при масивній кровотечі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН

Офіцери СОБ не лише стежать за порядком, а й стають наставниками та друзями для дітей. Довіра формується завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості та готовності допомогти в будь-якій ситуації", — зазначила заступниця Міністра.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

безпека (966) МВС (3536) школа (2273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідить в армію і захищайте дітей.
показати весь коментар
29.09.2025 22:06 Відповісти
А школи - на дистанційному , так що дітей там все одно нема ! Але купа людей , яких вистачило б на формування цілої бригади , будуть типу "чимось зайняті" - так переможемо !
показати весь коментар
29.09.2025 22:08 Відповісти
А в школах і жінки справляться. У нас же гендерна рівність, чи як?
показати весь коментар
29.09.2025 22:09 Відповісти
Лучший друг детей - родной дедушка, своевременно мобилизованный. Детям- дедушек! Полицаев по бригадам! Помечтаем...
показати весь коментар
29.09.2025 22:14 Відповісти
1700 офіцерів , а це вища освіта , 45 хвилин , поки іде урок , байдики б'ють , а потім стоять в коридорах на перервах . Зарплата офіцера служби освітньої безпеки починається від 18 500 грн після успішного проходження первинної професійної підготовки. До речі це більше чим зарплата вчителя . Капець....
показати весь коментар
29.09.2025 22:39 Відповісти
Виховують дітей, батьки у Сім'ях, а в школах, навчають ОСВІТИ викладачі!!
показати весь коментар
29.09.2025 22:40 Відповісти
Справедливости ради, стоит отметить, что работают там в основном, женщины и пацаны до 25. В остальном согласен - абсолютно бесполезная тема. Ну, разве что новые командные должности в облуправах и в Киеве появились.
показати весь коментар
29.09.2025 22:53 Відповісти
 
 