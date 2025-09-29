Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах країни, - МВС. ВIДЕО

У школах України вже працюють понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки. Вони захищають дітей, проводять заняття та запобігають небезпекам.

Посилення безпеки у школах

Крім цього, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо системного посилення безпеки у школах. Документ передбачає встановлення тривожних кнопок у всіх закладах середньої освіти, контроль доступу до приміщень, заборону перебування сторонніх осіб, а також посилення вимог до персоналу.

Обов'язки офіцерів СОБ

Офіцери СОБ провели понад 20 000 інтерактивних занять лише за вересень цього року. У багатьох випадках своєчасна реакція допомогла запобігти небезпеці. Наприклад, на Чернігівщині офіцерка СОБ врятувала життя ліцеїсту при масивній кровотечі.

Офіцери СОБ не лише стежать за порядком, а й стають наставниками та друзями для дітей. Довіра формується завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості та готовності допомогти в будь-якій ситуації", — зазначила заступниця Міністра.

