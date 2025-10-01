В блиндаж с оккупантами во время концерта прилетел украинский боеприпас. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского боеприпаса в блиндаж с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в блиндаж прилетело именно в тот момент, когда там проходил "патриотический" концерт.
"Концерт в российском блиндаже был настолько бестолковым, что его посетители единодушно решили передислоцироваться на концерт к Кобзону", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
Топ комментарии
+36 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий01.10.2025 14:52 Ответить Ссылка
+32 Роман Демченко
показать весь комментарий01.10.2025 14:55 Ответить Ссылка
+11 Dum spiro spero #559534
показать весь комментарий01.10.2025 14:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У курского вокзала,
Стаю я маладой,
Падайте Христа ради,
Червончик залатой...
Та ета всьо пастановка! Актьори ж нє зря прієхалі!
Господь дав знати кацапам - він проти них, в не за!
У вас "ля" западає!
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому. Hа сцені з'являються семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Пісня "Яблучко" переможно шириться. Під веселі звуки "Яблучка" матроси мовчки страшно відбивають чочотку.
Завіса."
Пєла скріпка ласкава і так нєєєжна...
художественной самодеятельности , на концерт Кобзона.
Світло виключили і почалось.