В блиндаж с оккупантами во время концерта прилетел украинский боеприпас. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского боеприпаса в блиндаж с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в блиндаж прилетело именно в тот момент, когда там проходил "патриотический" концерт.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Концерт в российском блиндаже был настолько бестолковым, что его посетители единодушно решили передислоцироваться на концерт к Кобзону", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО