11 261 46

В блиндаж с оккупантами во время концерта прилетел украинский боеприпас. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского боеприпаса в блиндаж с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в блиндаж прилетело именно в тот момент, когда там проходил "патриотический" концерт.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Концерт в российском блиндаже был настолько бестолковым, что его посетители единодушно решили передислоцироваться на концерт к Кобзону", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО

армия РФ (20732) концерт (405) уничтожение (8043) Кобзон Иосиф (274)
Топ комментарии
+36
Концерт з вогником
показать весь комментарий
01.10.2025 14:52
+32
Наступним номером цього соліста буде:

У курского вокзала,
Стаю я маладой,
Падайте Христа ради,
Червончик залатой...
показать весь комментарий
01.10.2025 14:55
+11
Галубой (чи ні?!..) аганьок😁
Та ета всьо пастановка! Актьори ж нє зря прієхалі!
показать весь комментарий
01.10.2025 14:56
Це був приспів
01.10.2025 15:02
Так він сам забажав здохнути.
01.10.2025 14:56
🤣🤣 outro
показать весь комментарий
01.10.2025 14:56
це за фальш високопарну
показать весь комментарий
01.10.2025 14:56
Дєло-труба
показать весь комментарий
01.10.2025 14:58
"Померли красіво". Живий приклад лицемірства та самообману, але це все минає.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:58
Пролетіла відстрочка з неба,
Господь дав знати кацапам - він проти них, в не за!
показать весь комментарий
01.10.2025 14:58
Натурально як грають і спецефекти їм забеспеченні
показать весь комментарий
01.10.2025 14:59
Апплодісмєнти. Занавєс🤣
показать весь комментарий
01.10.2025 15:00
Так у накабздона александров с докторицєй на подтанцовке и "баяра" в бухвете от пуза...
показать весь комментарий
01.10.2025 15:00
У ,,бесстрашных русских солдат,, матки повыпадали
показать весь комментарий
01.10.2025 15:02
хороший концерт со спецэффектами
показать весь комментарий
01.10.2025 15:02
зампалит не доработал!)))
показать весь комментарий
01.10.2025 15:05
Епічно вийшло, навіть для нової пісні і тематіку не треба придумкувати - все просто з життя, тоб то з смерті рашистів можна взяти.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:05
Саліст!
У вас "ля" западає!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:05
"Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Парашія! Піздєц всім сподіванням...

Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому. Hа сцені з'являються семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Пісня "Яблучко" переможно шириться. Під веселі звуки "Яблучка" матроси мовчки страшно відбивають чочотку.

Завіса."
показать весь комментарий
01.10.2025 15:05
На підганцтовку до кабздона
показать весь комментарий
01.10.2025 15:16
То не дрон - то аплодісменти .
показать весь комментарий
01.10.2025 15:20
Красівоє!!! ))) Прилетів квиток на концерт пєвца ртом Кобздона.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:21
Жаль вєрньомся нє всє! Напророчів.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:23
...а если умирать, то красиво.... БУХХХ!!! АААА! Давая *****, давай... Ааааа! Да блать-переблать... УУУУ! ****! - Что же вы орки орете и материтесь так некрасиво Это вам не победобесные песенки, это реальная война, а на ней красиво редко бывает.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:23
Ну так хоті ли ж "красіво" - "получітє і распішітєсь"!!!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:26
Птахам Мадяра не можна свої бажання озвучувати, вони їх розуміють буквально.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:28
"Красіво" - це коли тельбухи на деревах висять, а тут тільки осколки в сраці )))
показать весь комментарий
01.10.2025 16:18
І всі пішли до кабиздоха співати дальше
показать весь комментарий
01.10.2025 15:31
топаз, дай команду
показать весь комментарий
01.10.2025 15:32
Жаль, что остались уцелевшие...🧐
показать весь комментарий
01.10.2025 15:41
Захадітє к нам на аганьок,
Пєла скріпка ласкава і так нєєєжна...
показать весь комментарий
01.10.2025 15:46
Помєрли красіво, бо рубанули їх з плєча
показать весь комментарий
01.10.2025 15:53
Это была заключительная "гойда", перед плавным перемещением с концерта
художественной самодеятельности , на концерт Кобзона.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:27
Український снаряд не витримав такого жахливого знущання над музикальним слухом. Та й ще те, що росіяни окремі шматки музики вкрали - дуже нагадують музику з фільму "Мерседес уходить від погоні".
показать весь комментарий
01.10.2025 15:58
Жахливий звук і гидотна пісня.Сам Бог їх покарав.Не витримав наруги над мистецтвом.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:53
з одного концерта зразу до іншого
показать весь комментарий
01.10.2025 16:02
Це ЛАЙК.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:09
показать весь комментарий
01.10.2025 16:11 Ответить
Це ГОЙДА
показать весь комментарий
01.10.2025 16:18
- Ложись, ложись... Малой, как зовут?

Світло виключили і почалось.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:25
Доспівались, півники.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:30
На Біс вже точно не вийдут!
показать весь комментарий
01.10.2025 16:32
Вимагаємо на БІС....
показать весь комментарий
01.10.2025 16:34
Антракт!
показать весь комментарий
01.10.2025 16:37
У дрона музичний слух бо в саме в пік крещендо труби сталася комусь труба.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:54
Двіжуха!
показать весь комментарий
01.10.2025 17:08
 
 