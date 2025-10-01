У бліндаж з окупантами під час концерту прилетів український боєприпас. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту українського боєприпасу у бліндаж із окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бліндаж прилетіло саме у той момент, коли там проходив "патріотичний" концерт.
"Концерт в російському бліндажі був настільки недолугим, що його відвідувачі одностайно вирішили передислокуватись на концерт до Кобзона", - пише у коментарі до відео автор публікації.
У курского вокзала,
Стаю я маладой,
Падайте Христа ради,
Червончик залатой...
Та ета всьо пастановка! Актьори ж нє зря прієхалі!
Господь дав знати кацапам - він проти них, в не за!
У вас "ля" западає!
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому. Hа сцені з'являються семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Пісня "Яблучко" переможно шириться. Під веселі звуки "Яблучка" матроси мовчки страшно відбивають чочотку.
Завіса."