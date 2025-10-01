У бліндаж з окупантами під час концерту прилетів український боєприпас. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту українського боєприпасу у бліндаж із окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бліндаж прилетіло саме у той момент, коли там проходив "патріотичний" концерт.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Концерт в російському бліндажі був настільки недолугим, що його відвідувачі одностайно вирішили передислокуватись на концерт до Кобзона", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неподалік від пам'ятника убитому ватажкові "ДНР" Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона. ФОТО