4 149 26

У бліндаж з окупантами під час концерту прилетів український боєприпас. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту українського боєприпасу у бліндаж із окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бліндаж прилетіло саме у той момент, коли там проходив "патріотичний" концерт.

"Концерт в російському бліндажі був настільки недолугим, що його відвідувачі одностайно вирішили передислокуватись на концерт до Кобзона", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неподалік від пам'ятника убитому ватажкові "ДНР" Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона. ФОТО

Автор: 

армія рф (18886) концерт (237) знищення (8360) Кобзон Йосип (202)
Топ коментарі
+11
Концерт з вогником
показати весь коментар
01.10.2025 14:52 Відповісти
+9
Наступним номером цього соліста буде:

У курского вокзала,
Стаю я маладой,
Падайте Христа ради,
Червончик залатой...
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
+4
Галубой (чи ні?!..) аганьок😁
Та ета всьо пастановка! Актьори ж нє зря прієхалі!
показати весь коментар
01.10.2025 14:56 Відповісти
