Бойцы 58 ОМПБр залетели дронами в блиндажи врага - уничтожено пять укрытий. ВИДЕО

Бригада 58 ОМПБр демонстрирует успешную боевую работу по уничтожению укрытий оккупантов, точно направляя дроны прямо во вход.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА 3-го мотопехотного батальона с помощью дронов попали прямо в блиндажи российских военных, пока те спали, и уничтожили пять укрытий.

"Каждый вылет на такие цели - преодоление полосы препятствий из деревьев, кустарника и российских антидронових сеток", - говорится в комментариях под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор FPV-дрона из 58-й бригады попадает в пикап оккупантов, спрятанный в лесополосе. ВИДЕО

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ