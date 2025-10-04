Бойцы 58 ОМПБр залетели дронами в блиндажи врага - уничтожено пять укрытий. ВИДЕО
Бригада 58 ОМПБр демонстрирует успешную боевую работу по уничтожению укрытий оккупантов, точно направляя дроны прямо во вход.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА 3-го мотопехотного батальона с помощью дронов попали прямо в блиндажи российских военных, пока те спали, и уничтожили пять укрытий.
"Каждый вылет на такие цели - преодоление полосы препятствий из деревьев, кустарника и российских антидронових сеток", - говорится в комментариях под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Green Bill #603485
показать весь комментарий04.10.2025 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль