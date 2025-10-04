РУС
Бойцы 58 ОМПБр залетели дронами в блиндажи врага - уничтожено пять укрытий. ВИДЕО

Бригада 58 ОМПБр демонстрирует успешную боевую работу по уничтожению укрытий оккупантов, точно направляя дроны прямо во вход.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА 3-го мотопехотного батальона с помощью дронов попали прямо в блиндажи российских военных, пока те спали, и уничтожили пять укрытий.

"Каждый вылет на такие цели - преодоление полосы препятствий из деревьев, кустарника и российских антидронових сеток", - говорится в комментариях под видео.

