Бійці 58 ОМПБр залетіли дронами в бліндажі ворога - знищено п’ять укриттів. ВIДЕО

Бригада 58 ОМПБр демонструє успішну бойову роботу зі знищення укриттів окупантів, точно спрямовуючи дрони просто у вхід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БПЛА 3-го мотопіхотного батальйону за допомогою дронів влучили прямо в бліндажі російських військових, поки ті спали, та знищили п’ять укриттів.

"Кожен виліт на такі цілі - долання полоси перешкод із дерев, чагарника та російських антидронових сіток", - йдеться в коментарях під відео.

