Дронари бригады "Форпост" уничтожили вражеские БПЛА "Молнию", "Орлан" и "Суперкам". ВИДЕО

Пограничники разведывательно-ударного подразделения "Карающая тень" бригады "Форпост" сбили вражеские беспилотники на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов уничтожили в воздухе восемь БпЛА оккупантов, в частности "Молния", "Орлан" и "Суперкам".

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Як би так це робити, щоб наші дрони лишалися цілими після атаки. Може, викид якоїсь сильної кислоти. Сподіваюся, хлопці згодом щось вигадають.
