Дронари бригады "Форпост" уничтожили вражеские БПЛА "Молнию", "Орлан" и "Суперкам". ВИДЕО
Пограничники разведывательно-ударного подразделения "Карающая тень" бригады "Форпост" сбили вражеские беспилотники на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов уничтожили в воздухе восемь БпЛА оккупантов, в частности "Молния", "Орлан" и "Суперкам".
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий04.10.2025 11:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль