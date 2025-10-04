Дронари бригады "Форпост" уничтожили вражеские БПЛА "Молнию", "Орлан" и "Суперкам". ВИДЕО

Пограничники разведывательно-ударного подразделения "Карающая тень" бригады "Форпост" сбили вражеские беспилотники на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов уничтожили в воздухе восемь БпЛА оккупантов, в частности "Молния", "Орлан" и "Суперкам".

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 58 ОМПБр залетели дронами в блиндажи врага - уничтожено пять укрытий. ВИДЕО

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ