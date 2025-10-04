УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7468 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
117 1

Дронарі бригади "Форпост" знищили ворожі БпЛА "Молнію", "Орлан" і "Суперкам". ВIДЕО

Прикордонники розвідувально-ударного підрозділу "Караюча тінь" бригади "Форпост" збили ворожі безпілотники на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів знищили у повітрі вісім БпЛА окупантів, зокрема "Молнія", "Орлан" та "Суперкам".

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 58 ОМПБр залетіли дронами в бліндажі ворога - знищено п’ять укриттів. ВIДЕО

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Держприкордонслужба ДПСУ (6460) знищення (8382) дрони (5881) Вовчанськ (474) Харківська область (1694) Чугуївський район (230)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як би так це робити, щоб наші дрони лишалися цілими після атаки. Може, викид якоїсь сильної кислоти. Сподіваюся, хлопці згодом щось вигадають.
показати весь коментар
04.10.2025 11:47 Відповісти
 
 