Дронарі бригади "Форпост" знищили ворожі БпЛА "Молнію", "Орлан" і "Суперкам". ВIДЕО
Прикордонники розвідувально-ударного підрозділу "Караюча тінь" бригади "Форпост" збили ворожі безпілотники на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів знищили у повітрі вісім БпЛА окупантів, зокрема "Молнія", "Орлан" та "Суперкам".
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
