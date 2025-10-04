Пограничники показали боевого кота-талисмана. ВИДЕО

Украинские пограничники показали "талисман" катера Морской охраны - кошку Элеонору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные рассказали, что еще котенком она прыгнула на борт, и с тех пор большую часть времени проводит не на суше, а в море.

"Шторм? Она даже не моргает. Стрельба? Мурлычет спокойнее экипажа", - отмечают моряки. Видео обнародовали в соцсетях.

