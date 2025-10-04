РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9289 посетителей онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
1 536 8

Пограничники показали боевого кота-талисмана. ВИДЕО

Украинские пограничники показали "талисман" катера Морской охраны - кошку Элеонору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные рассказали, что еще котенком она прыгнула на борт, и с тех пор большую часть времени проводит не на суше, а в море.

"Шторм? Она даже не моргает. Стрельба? Мурлычет спокойнее экипажа", - отмечают моряки. Видео обнародовали в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 127-й бригаде кот "Сержант Цветочек" несет службу вместе с бойцами ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6891) животные (947) поддержка (723)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красуня-піратка!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 16:54 Ответить
Так, коли немає що показати, то показують котиків. Я хотів би побачити, де поцілили рожеві вхламінги. Чому стоять керченський і чонгарські мости, ТЕЦи і великі трансформатори на росії ?
показать весь комментарий
04.10.2025 17:08 Ответить
Який ресурс-такі й новини
показать весь комментарий
04.10.2025 17:21 Ответить
Вас тут насильно тримають? Мій пост вище - то й для вас теж.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:03 Ответить
Шо не так? Бажаєте ностійно бачити відео/фото прильотів? Зруцнованих населених пунктів? Не подобається - чимчикуйте дивитись @бломарафон й вечірній гундос.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:02 Ответить
Люблю когда котиков много!!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 17:10 Ответить
Тому в мене 2 кішки)))
показать весь комментарий
04.10.2025 18:04 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 17:21 Ответить
 
 