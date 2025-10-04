Пограничники показали боевого кота-талисмана. ВИДЕО
Украинские пограничники показали "талисман" катера Морской охраны - кошку Элеонору.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные рассказали, что еще котенком она прыгнула на борт, и с тех пор большую часть времени проводит не на суше, а в море.
"Шторм? Она даже не моргает. Стрельба? Мурлычет спокойнее экипажа", - отмечают моряки. Видео обнародовали в соцсетях.
Ярослава Паньків
KAISERWALD
Charik
Марина Нєчаєва #561431
Марина Нєчаєва #561431
Галина Боброва #582785
Марина Нєчаєва #561431
Green Bill #603485
