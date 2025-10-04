Прикордонники показали бойового кота-талісмана. ВIДЕО

Українські прикордонники показали "талісман" катера Морської охорони - кішку Елеонору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові розповіли, що ще кошеням вона стрибнула на борт, і відтоді більшість часу проводить не на суші, а в морі.

"Шторм? Вона навіть не кліпає. Стрілянина? Муркоче спокійніше за екіпаж", - зазначають моряки. Відео оприлюднили у соцмережах.

