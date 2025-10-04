УКР
1 337 5

Прикордонники показали бойового кота-талісмана. ВIДЕО

Українські прикордонники показали "талісман" катера Морської охорони - кішку Елеонору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові розповіли, що ще кошеням вона стрибнула на борт, і відтоді більшість часу проводить не на суші, а в морі.

"Шторм? Вона навіть не кліпає. Стрілянина? Муркоче спокійніше за екіпаж", - зазначають моряки. Відео оприлюднили у соцмережах.

Красуня-піратка!!!
04.10.2025 16:54 Відповісти
Так, коли немає що показати, то показують котиків. Я хотів би побачити, де поцілили рожеві вхламінги. Чому стоять керченський і чонгарські мости, ТЕЦи і великі трансформатори на росії ?
04.10.2025 17:08 Відповісти
Який ресурс-такі й новини
04.10.2025 17:21 Відповісти
Люблю когда котиков много!!!!
04.10.2025 17:10 Відповісти
04.10.2025 17:21 Відповісти
 
 