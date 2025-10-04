РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
1 512 7

Пограничники взяли в плен обожженного оккупанта. ВИДЕО

Во время зачистки одной из позиций на Купянском направлении бойцы подразделения "Орион" бригады "Помста" взяли в плен 20-летнего жителя Московской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ в телеграм-канале.

По словам оккупанта, он получил ожоги во время пожара в лесу.

На войну его мобилизовали прямо из зоны - угрожали статьей за "разжигание вражды". Товарища отправили на "строгий режим", а он согласился идти воевать.

Перед встречей с украинскими пограничниками россиянин вел группу из четырех оккупантов, но живым остался только он. Попав в плен, начал умолять, чтобы его не трогали, и даже предлагал показать места расположения российских офицеров.

Также смотрите: Дронари бригады "Форпост" уничтожили вражеские БпЛА "Молнию", "Орлан" и "Суперкам". ВИДЕО

Пленному оказали помощь и обращались с ним в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Госпогранслужба (6891) плен (2713)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нєфуй курить
показать весь комментарий
04.10.2025 22:18 Ответить
Вже 3 роки бачу ці відоси з чмонями рф у плєну. У нас гинуть найкращі, а їхні "найкращі" чекають, поки чмоні закінчатся.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:23 Ответить
Цікаво, як ти собі уявляєш найкращих русскіх...
показать весь комментарий
04.10.2025 22:28 Ответить
"Утром проснулся, стал думать - что ты сделал для Украины прежде всего"
https://youtu.be/6pD-atjdO0U
показать весь комментарий
04.10.2025 22:51 Ответить
Інфу отримали і в рАсход це біосміття, нах...
показать весь комментарий
04.10.2025 22:35 Ответить
Чьтко ізлагаєт )) із групи вижив лише він... Але обпікся на лісовій пожежі.. 🤯🌲
показать весь комментарий
04.10.2025 22:36 Ответить
Нахрена нужны эти видео о "жертвах обстоятельств"? В лагерь для военнопленных, согласно норм международного права.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:51 Ответить
 
 