Пограничники взяли в плен обожженного оккупанта. ВИДЕО

Во время зачистки одной из позиций на Купянском направлении бойцы подразделения "Орион" бригады "Помста" взяли в плен 20-летнего жителя Московской области.

По словам оккупанта, он получил ожоги во время пожара в лесу.

На войну его мобилизовали прямо из зоны - угрожали статьей за "разжигание вражды". Товарища отправили на "строгий режим", а он согласился идти воевать.

Перед встречей с украинскими пограничниками россиянин вел группу из четырех оккупантов, но живым остался только он. Попав в плен, начал умолять, чтобы его не трогали, и даже предлагал показать места расположения российских офицеров.

Пленному оказали помощь и обращались с ним в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

