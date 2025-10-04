Прикордонники взяли в полон обпеченого окупанта. ВIДЕО
Під час зачистки однієї з позицій на Купʼянському напрямку бійці підрозділу "Оріон" бригади "Помста" взяли в полон 20-річного жителя Московської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ в телеграм-каналі.
За словами окупанта, він дістав опіки під час пожежі у лісі.
На війну його мобілізували прямо із зони – погрожували статтею за "розпалюванням ворожнечі". Товариша відправили на "строгий режим", а він погодився йти воювати.
Перед зустріччю з українськими прикордонниками росіянин вів групу з чотирьох окупантів, але живим залишився лише він. Потрапивши у полон, почав благати, аби його не чіпали, і навіть пропонував показати місця розташування російських офіцерів.
Полоненому надали допомогу та поводилися з ним відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
https://youtu.be/6pD-atjdO0U
