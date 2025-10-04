УКР
2 819 14

Прикордонники взяли в полон обпеченого окупанта. ВIДЕО

Під час зачистки однієї з позицій на Купʼянському напрямку бійці підрозділу "Оріон" бригади "Помста" взяли в полон 20-річного жителя Московської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ в телеграм-каналі.

За словами окупанта, він дістав опіки під час пожежі у лісі.

На війну його мобілізували прямо із зони – погрожували статтею за "розпалюванням ворожнечі". Товариша відправили на "строгий режим", а він погодився йти воювати.

Перед зустріччю з українськими прикордонниками росіянин вів групу з чотирьох окупантів, але живим залишився лише він. Потрапивши у полон, почав благати, аби його не чіпали, і навіть пропонував показати місця розташування російських офіцерів.

Полоненому надали допомогу та поводилися з ним відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Держприкордонслужба ДПСУ (6464) полон (1665)
Топ коментарі
+4
Чьтко ізлагаєт )) із групи вижив лише він... Але обпікся на лісовій пожежі.. 🤯🌲
04.10.2025 22:36 Відповісти
+3
Нєфуй курить
04.10.2025 22:18 Відповісти
+3
Цікаво, як ти собі уявляєш найкращих русскіх...
04.10.2025 22:28 Відповісти
Нєфуй курить
04.10.2025 22:18 Відповісти
Вже 3 роки бачу ці відоси з чмонями рф у плєну. У нас гинуть найкращі, а їхні "найкращі" чекають, поки чмоні закінчатся.
04.10.2025 22:23 Відповісти
Цікаво, як ти собі уявляєш найкращих русскіх...
04.10.2025 22:28 Відповісти
"Утром проснулся, стал думать - что ты сделал для Украины прежде всего"
https://youtu.be/6pD-atjdO0U
04.10.2025 22:51 Відповісти
Інфу отримали і в рАсход це біосміття, нах...
04.10.2025 22:35 Відповісти
Чьтко ізлагаєт )) із групи вижив лише він... Але обпікся на лісовій пожежі.. 🤯🌲
04.10.2025 22:36 Відповісти
Нахрена нужны эти видео о "жертвах обстоятельств"? В лагерь для военнопленных, согласно норм международного права.
04.10.2025 22:51 Відповісти
ну щоб ти не повелося на 20-30 тисяч баксів не на штурм)))
04.10.2025 23:12 Відповісти
нахіба курити там де вже накурено?
04.10.2025 23:07 Відповісти
Залежно, що курити!
Во!
04.10.2025 23:27 Відповісти
Підгорів окупант-орчило, за гроші ******??
04.10.2025 23:20 Відповісти
Схрони з кацапськими офіцерами... Блін, у мене аж мисливський азарт прокинувся.
04.10.2025 23:24 Відповісти
Легенда одна и та же - говори что "насильно заставили в тюрьме". На самом деле чел продулся в онлайн-казино и оформил на себя кредит, который рассчитывает погасить в украинской командировке.Но упс- чё та опять фарт ускакал к розовым фламинго.
04.10.2025 23:32 Відповісти
Каак паагодка в мааскве, - не спитали ?

...
05.10.2025 00:11 Відповісти
 
 