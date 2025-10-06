Пограничники взяли в плен россиянина на Волчанском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники бригады "Форпост" остановили продвижение группы российских военных на подступах к позициям ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Враг был обнаружен украинскими дронами, после чего по нему нанесли точные удары сбросами и FPV. В результате атаки один из российских захватчиков попал в плен, остальные понесли потери. Пленный признался, что его отправили на войну без какой-либо подготовки и объяснений.

В ГПСУ отметили, что украинские воины в очередной раз продемонстрировали эффективность своей работы как в воздухе, так и на земле.

