441 3

Пограничники взяли в плен россиянина на Волчанском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники бригады "Форпост" остановили продвижение группы российских военных на подступах к позициям ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Враг был обнаружен украинскими дронами, после чего по нему нанесли точные удары сбросами и FPV. В результате атаки один из российских захватчиков попал в плен, остальные понесли потери. Пленный признался, что его отправили на войну без какой-либо подготовки и объяснений.

В ГПСУ отметили, что украинские воины в очередной раз продемонстрировали эффективность своей работы как в воздухе, так и на земле.

Убивця з московії, за гроші ******, прийшов убивати Українців, так вони з 2014 року і гадять в Україні!!
«Заради грошей», …..
06.10.2025 11:37 Ответить
Якби не треба було визволяти наших хлопців то цих покидьків треба просто знищувати...
06.10.2025 11:43 Ответить
Так, цей виродок напевне вбивав наших воїнів хлопців, а можливо і цивільних. Занадто спокійно себе веде!
06.10.2025 11:50 Ответить
 
 