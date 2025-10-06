Прикордонники взяли в полон росіянина на Вовчанському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники бригади "Форпост" зупинили просування групи російських військових на підступах до позицій ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворог був виявлений українськими дронами, після чого по ньому завдали точних ударів скидами та FPV. Унаслідок атаки один із російських загарбників потрапив у полон, решта зазнали втрат. Полонений зізнався, що його відправили на війну без будь-якої підготовки та пояснень.

У ДПСУ відзначили, що українські воїни вкотре продемонстрували ефективність своєї роботи як у повітрі, так і на землі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ