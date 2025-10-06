УКР
Прикордонники взяли в полон росіянина на Вовчанському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники бригади "Форпост" зупинили просування групи російських військових на підступах до позицій ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворог був виявлений українськими дронами, після чого по ньому завдали точних ударів скидами та FPV. Унаслідок атаки один із російських загарбників потрапив у полон, решта зазнали втрат. Полонений зізнався, що його відправили на війну без будь-якої підготовки та пояснень.

У ДПСУ відзначили, що українські воїни вкотре продемонстрували ефективність своєї роботи як у повітрі, так і на землі.

Убивця з московії, за гроші ******, прийшов убивати Українців, так вони з 2014 року і гадять в Україні!!
«Заради грошей», …..
06.10.2025 11:37 Відповісти
Якби не треба було визволяти наших хлопців то цих покидьків треба просто знищувати...
06.10.2025 11:43 Відповісти
Так, цей виродок напевне вбивав наших воїнів хлопців, а можливо і цивільних. Занадто спокійно себе веде!
06.10.2025 11:50 Відповісти
 
 