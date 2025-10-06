РУС
Ракетный удар по электроподстанции в Белгороде: часть города без света. ВИДЕО

Днем 6 октября в российском Белгороде прогремели несколько взрывов, вероятно, на электроподстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Под удар попала электроподстанция "Луч", где вспыхнул пожар. После взрывов в части города исчезло электроснабжение.

Местный губернатор Вячеслав Гладков также сообщал об угрозе возможного ракетного удара.

Тарифы на электроэнергию (2220) Белгород (468) Удары по РФ (573)
Підстанцію в трусіках свалілі...80 лєт жіву такова не відел, фошізди-біндері поделалі
06.10.2025 14:05 Ответить
О, це класно, що в них тривога спрацьовує вже після прильоту.
06.10.2025 14:10 Ответить
Белгородський кацап - а нас та за что!?
Рудий україниць кацапу -
06.10.2025 14:13 Ответить
 
 