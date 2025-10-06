2 164 4
Ракетный удар по электроподстанции в Белгороде: часть города без света. ВИДЕО
Днем 6 октября в российском Белгороде прогремели несколько взрывов, вероятно, на электроподстанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Под удар попала электроподстанция "Луч", где вспыхнул пожар. После взрывов в части города исчезло электроснабжение.
Местный губернатор Вячеслав Гладков также сообщал об угрозе возможного ракетного удара.
