2 588 4

Ракетний удар по електропідстанції у Бєлгороді: частина міста без світла. ВIДЕО

Удень 6 жовтня в російському Бєлгороді пролунали кілька вибухів, ймовірно, на електропідстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Під удар потрапила електропідстанція "Луч", де спалахнула пожежа. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков також повідомляв про загрозу можливого ракетного удару.

електроенергія (6397) Бєлгород (523) Удари по РФ (577)
Сортувати:
Підстанцію в трусіках свалілі...80 лєт жіву такова не відел, фошізди-біндері поделалі
06.10.2025 14:05 Відповісти
О, це класно, що в них тривога спрацьовує вже після прильоту.
06.10.2025 14:10 Відповісти
Белгородський кацап - а нас та за что!?
Рудий україниць кацапу -
06.10.2025 14:13 Відповісти
 
 