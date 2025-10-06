2 588 4
Ракетний удар по електропідстанції у Бєлгороді: частина міста без світла. ВIДЕО
Удень 6 жовтня в російському Бєлгороді пролунали кілька вибухів, ймовірно, на електропідстанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Під удар потрапила електропідстанція "Луч", де спалахнула пожежа. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання.
Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков також повідомляв про загрозу можливого ракетного удару.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рудий україниць кацапу -