Ракетний удар по електропідстанції у Бєлгороді: частина міста без світла. ВIДЕО

Удень 6 жовтня в російському Бєлгороді пролунали кілька вибухів, ймовірно, на електропідстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Під удар потрапила електропідстанція "Луч", де спалахнула пожежа. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков також повідомляв про загрозу можливого ракетного удару.

