На Покровском направлении украинские защитники уничтожили боевой робот оккупантов "Курьер". ВИДЕО

Украинские защитники впервые уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс "Курьер", который применяется оккупантами в боевых целях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет страница 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Россияне оснастили "робота" автоматическим гранатометом АГС-17 и дистанционно направили НРК на равнинную местность вблизи украинских позиций в Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела. Во время патрулирования сектора обороны экипаж украинских БПЛА обнаружил вражеский комплекс.

После этого украинские военные запустили FPV-дрон и уничтожили НРТК "Курьер".

Роботизированный комплекс передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями и управляется через радиоканал, дальность которого составляет 3-10 км.

НРТК оснащен также курсовой и поворотной обзорной камерой, что позволяет ему вести прицельный огонь.

Поражение этого боевого робота стало первой успешной операцией украинских сил против наземных роботизированных комплексов врага на Покровском направлении.