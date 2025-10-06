На Покровском направлении украинские защитники уничтожили боевой робот оккупантов "Курьер". ВИДЕО
Украинские защитники впервые уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс "Курьер", который применяется оккупантами в боевых целях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет страница 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Россияне оснастили "робота" автоматическим гранатометом АГС-17 и дистанционно направили НРК на равнинную местность вблизи украинских позиций в Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела. Во время патрулирования сектора обороны экипаж украинских БПЛА обнаружил вражеский комплекс.
После этого украинские военные запустили FPV-дрон и уничтожили НРТК "Курьер".
Роботизированный комплекс передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями и управляется через радиоканал, дальность которого составляет 3-10 км.
НРТК оснащен также курсовой и поворотной обзорной камерой, что позволяет ему вести прицельный огонь.
Поражение этого боевого робота стало первой успешной операцией украинских сил против наземных роботизированных комплексов врага на Покровском направлении.
