На Покровському напрямку українські захисники знищили бойовий робот окупантів "Кур’єр". ВIДЕО

Українські захисники вперше знищили ворожий наземний роботизований комплекс "Кур'єр", який застосовується окупантами у бойових цілях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише сторінка 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Росіяни оснастили "робота" автоматичним гранатометом АГС-17 та дистанційно скерували НРК на рівнинну місцевість поблизу українських позицій у Покровській агломерації, очікуючи нагоди для обстрілу. Під час патрулювання сектору оборони екіпаж українських БПЛА виявив ворожий комплекс.

Після цього українські військові запустили FPV-дрон і знищили НРТК "Курʼєр".

Роботизований комплекс пересувається на гусеничній платформі з електродвигунами та керується через радіоканал, дальність якого становить 3–10 км.

НРТК оснащений також курсовою та поворотною оглядовою камерою, що дозволяє йому вести прицільний вогонь.

Ураження цього бойового робота стало першою успішною операцією українських сил проти наземних роботизованих комплексів ворога на Покровському напрямку.