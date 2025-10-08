РУС
Мощный удар по моторной лодке оккупантов - ГПСУ. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем Сил обороны продолжают уничтожать технику и оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 7 октября аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила моторную лодку вместе с экипажем российских захватчиков на устье реки.

Враг пытался незаметно передвигаться водным путем, но был вовремя зафиксирован украинской разведкой.

"На южном направлении аэроразведка ГПСУ обнаружила моторную лодку с экипажем оккупантов", - отметили в службе.

Огневое поражение было нанесено сразу после обнаружения цели. "Информация о потерях врага уточняется", - добавили в Госпогранслужбе.

Потужний удар💪...по моторному човну.
08.10.2025 02:42 Ответить
То рибацький човен. Але удар такий потужний-потужний...
08.10.2025 08:06 Ответить
Клікбейт наше все.
08.10.2025 04:17 Ответить
пріплілі
08.10.2025 05:59 Ответить
Жаль тільки те, що кацапське гівно погано тоне у воді!
08.10.2025 06:11 Ответить
 
 