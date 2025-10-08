Мощный удар по моторной лодке оккупантов - ГПСУ. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем Сил обороны продолжают уничтожать технику и оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 7 октября аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила моторную лодку вместе с экипажем российских захватчиков на устье реки.
Враг пытался незаметно передвигаться водным путем, но был вовремя зафиксирован украинской разведкой.
"На южном направлении аэроразведка ГПСУ обнаружила моторную лодку с экипажем оккупантов", - отметили в службе.
Огневое поражение было нанесено сразу после обнаружения цели. "Информация о потерях врага уточняется", - добавили в Госпогранслужбе.
