Потужний удар по моторному човну окупантів - ДПСУ. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем Сил оборони продовжують знищувати техніку та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 7 жовтня аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила моторний човен разом з екіпажем російських загарбників на гирлі річки.

Ворог намагався непомітно пересуватися водним шляхом, але був вчасно зафіксований українською розвідкою.

"На південному напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила моторний човен з екіпажем окупантів", - зазначили в службі.

Вогневе ураження було завдано одразу після виявлення цілі. "Інформація про втрати ворога уточнюється", - додали в Держприкордонслужбі.

