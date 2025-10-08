УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4981 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
378 1

Потужний удар по моторному човну окупантів - ДПСУ. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем Сил оборони продовжують знищувати техніку та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 7 жовтня аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила моторний човен разом з екіпажем російських загарбників на гирлі річки.

Ворог намагався непомітно пересуватися водним шляхом, але був вчасно зафіксований українською розвідкою.

"На південному напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила моторний човен з екіпажем окупантів", - зазначили в службі.

Вогневе ураження було завдано одразу після виявлення цілі. "Інформація про втрати ворога уточнюється", - додали в Держприкордонслужбі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Держприкордонслужба ДПСУ (6475) знищення (8412) човен (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужний удар💪...по моторному човну.
показати весь коментар
08.10.2025 02:42 Відповісти
 
 