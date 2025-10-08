Потужний удар по моторному човну окупантів - ДПСУ. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем Сил оборони продовжують знищувати техніку та окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 7 жовтня аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила моторний човен разом з екіпажем російських загарбників на гирлі річки.
Ворог намагався непомітно пересуватися водним шляхом, але був вчасно зафіксований українською розвідкою.
"На південному напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила моторний човен з екіпажем окупантів", - зазначили в службі.
Вогневе ураження було завдано одразу після виявлення цілі. "Інформація про втрати ворога уточнюється", - додали в Держприкордонслужбі.
