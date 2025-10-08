РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Видео Незаконное хранение оружия
2 273 11

Подростки угрожали открыть огонь по пенсионеркам в Запорожье: нарушители установлены, - Нацполиция. ВИДЕО

В Запорожье трое подростков записали видео, на котором сидят на крыше гаража с, предположительно, травматическим оружием и шутят об открытии огня по пожилым женщинам рядом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

Полиция открыла проверку после того, как видео появилось в телеграм-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, официальных заявлений от граждан не поступало, однако, чтобы не оставить инцидент без внимания, информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

Правоохранители установили лиц, которые фигурируют в ролике, - это парни 14, 15 и 16 лет. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.

На родителей подростков составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция призвала родителей контролировать досуг своих детей и обращать внимание на то, какие предметы попадают в их руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль презентовал украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2793) оружие (10473) подростки (481) Нацполиция (16814) Запорожская область (3620) Запорожский район (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А батьки цих підарів мабуть ''інваліди'', броньовані чи мєнти? Цих підарів в колонію, батьків на війну, матерів плести сітки!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:52 Ответить
+9
Втрачене покоління матюгальників і зумерів...
показать весь комментарий
08.10.2025 11:48 Ответить
+7
Шакали ублюдочні.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Втрачене покоління матюгальників і зумерів...
показать весь комментарий
08.10.2025 11:48 Ответить
Шакали ублюдочні.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:51 Ответить
Йшов 11-ий рік війни! ....
показать весь комментарий
08.10.2025 11:52 Ответить
А батьки цих підарів мабуть ''інваліди'', броньовані чи мєнти? Цих підарів в колонію, батьків на війну, матерів плести сітки!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:52 Ответить
Або просто підкацапники, будь яких професій.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:07 Ответить
недоумки кончені, стерилізувати нахєр, щоб потомства не дали...
показать весь комментарий
08.10.2025 12:01 Ответить
Краще б їх папаньки були ухилянтами років з 10 тому, та вчасно б витягували і не кінчали маманькам, але вчасно не ухилились, от і вийшло з них... те, що вийшло, але то хоч поржалі, до тепер ржуть, дбл. блд. 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
08.10.2025 12:04 Ответить
З москворотих дітей виростають свинособаки. Не бачу різниці між цими "діточками" і створіннями з мордору по ту лінію зіткнення. Окупація через москворотство йде повним ходом. ЗСУ можуть виграти битву, але з таким тилом може бути програно країну.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:08 Ответить
...але ж цих мальчіков в трусіках і пальцем тронути не можна - бо понабіжать члени з різних товариств захисту комах, журналісти-мародери та продумані бариги-мусора, шоб "падлататься по-бистрому" і зірочку заробити по-легкому..
тому легко можна зрозуміти того вчителя, "Дон Кіхота - Робін Гуда", який порізав насмерть двох шмаркатих приколістів.. звісно, не схвалюю такого радикалізму, але ж, певно, школотА-дебіли таки перешагнули якусь межу..
показать весь комментарий
08.10.2025 12:43 Ответить
Відрижка "наваросіі." Дітки ждунів .Там таких повно.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:08 Ответить
 
 