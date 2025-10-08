Подростки угрожали открыть огонь по пенсионеркам в Запорожье: нарушители установлены, - Нацполиция. ВИДЕО
В Запорожье трое подростков записали видео, на котором сидят на крыше гаража с, предположительно, травматическим оружием и шутят об открытии огня по пожилым женщинам рядом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.
Полиция открыла проверку после того, как видео появилось в телеграм-канале.
Как отмечается, официальных заявлений от граждан не поступало, однако, чтобы не оставить инцидент без внимания, информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.
Правоохранители установили лиц, которые фигурируют в ролике, - это парни 14, 15 и 16 лет. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.
На родителей подростков составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Полиция призвала родителей контролировать досуг своих детей и обращать внимание на то, какие предметы попадают в их руки.
тому легко можна зрозуміти того вчителя, "Дон Кіхота - Робін Гуда", який порізав насмерть двох шмаркатих приколістів.. звісно, не схвалюю такого радикалізму, але ж, певно, школотА-дебіли таки перешагнули якусь межу..