Подростки угрожали открыть огонь по пенсионеркам в Запорожье: нарушители установлены, - Нацполиция. ВИДЕО

В Запорожье трое подростков записали видео, на котором сидят на крыше гаража с, предположительно, травматическим оружием и шутят об открытии огня по пожилым женщинам рядом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

Полиция открыла проверку после того, как видео появилось в телеграм-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, официальных заявлений от граждан не поступало, однако, чтобы не оставить инцидент без внимания, информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

Правоохранители установили лиц, которые фигурируют в ролике, - это парни 14, 15 и 16 лет. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.

На родителей подростков составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция призвала родителей контролировать досуг своих детей и обращать внимание на то, какие предметы попадают в их руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль презентовал украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОрепортаж