УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Відео Незаконне зберігання зброї
1 799 10

Підлітки погрожували відкрити вогонь по пенсіонерках у Запоріжжі: порушників встановлено, - Нацполіція. ВIДЕО

У Запоріжжі троє підлітків записали відео, на якому сидять на даху гаража з, імовірно, травматичною зброєю та жартують про відкриття вогню по літніх жінках поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Поліція відкрила перевірку після того, як відео з’явилося в телеграм-каналі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, офіційних заяв від громадян не надходило, однак, щоб не залишити інцидент без уваги, інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Правоохоронці встановили осіб, які фігурують у ролику, - це хлопці 14, 15 і 16 років. З ними та їхніми батьками провели профілактичну бесіду.

На батьків підлітків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП - неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Поліція закликала батьків контролювати дозвілля своїх дітей і звертати увагу на те, які предмети потрапляють до їхніх рук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2417) зброя (7775) підлітки (443) Нацполіція (15544) Запорізька область (4164) Запорізький район (293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Втрачене покоління матюгальників і зумерів...
показати весь коментар
08.10.2025 11:48 Відповісти
Шакали ублюдочні.
показати весь коментар
08.10.2025 11:51 Відповісти
Йшов 11-ий рік війни! ....
показати весь коментар
08.10.2025 11:52 Відповісти
А батьки цих підарів мабуть ''інваліди'', броньовані чи мєнти? Цих підарів в колонію, батьків на війну, матерів плести сітки!
показати весь коментар
08.10.2025 11:52 Відповісти
Або просто підкацапники, будь яких професій.
показати весь коментар
08.10.2025 12:07 Відповісти
недоумки кончені, стерилізувати нахєр, щоб потомства не дали...
показати весь коментар
08.10.2025 12:01 Відповісти
Краще б їх папаньки були ухилянтами років з 10 тому, та вчасно б витягували і не кінчали маманькам, але вчасно не ухилились, от і вийшло з них... те, що вийшло, але то хоч поржалі, до тепер ржуть, дбл. блд. 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
08.10.2025 12:04 Відповісти
З москворотих дітей виростають свинособаки. Не бачу різниці між цими "діточками" і створіннями з мордору по ту лінію зіткнення. Окупація через москворотство йде повним ходом. ЗСУ можуть виграти битву, але з таким тилом може бути програно країну.
показати весь коментар
08.10.2025 12:08 Відповісти
...але ж цих мальчіков в трусіках і пальцем тронути не можна - бо понабіжать члени з різних товариств захисту комах, журналісти-мародери та продумані бариги-мусора, шоб "падлататься по-бистрому" і зірочку заробити по-легкому..
тому легко можна зрозуміти того вчителя, "Дон Кіхота - Робін Гуда", який порізав насмерть двох шмаркатих приколістів.. звісно, не схвалюю такого радикалізму, але ж, певно, школотА-дебіли таки перешагнули якусь межу..
показати весь коментар
08.10.2025 12:43 Відповісти
 
 