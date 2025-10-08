Підлітки погрожували відкрити вогонь по пенсіонерках у Запоріжжі: порушників встановлено, - Нацполіція. ВIДЕО

У Запоріжжі троє підлітків записали відео, на якому сидять на даху гаража з, імовірно, травматичною зброєю та жартують про відкриття вогню по літніх жінках поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Поліція відкрила перевірку після того, як відео з’явилося в телеграм-каналі.

Як зазначається, офіційних заяв від громадян не надходило, однак, щоб не залишити інцидент без уваги, інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Правоохоронці встановили осіб, які фігурують у ролику, - це хлопці 14, 15 і 16 років. З ними та їхніми батьками провели профілактичну бесіду.

На батьків підлітків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП - неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Поліція закликала батьків контролювати дозвілля своїх дітей і звертати увагу на те, які предмети потрапляють до їхніх рук.

