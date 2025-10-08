РУС
С матерью и дочерью, погибшими от удара РФ, прощаются на Львовщине. ВИДЕО

В селе Лапаевка Львовской области в результате ночного обстрела 5 октября погибли 40-летняя Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В среду, 8 октября, в селе Мшана состоялось прощание с погибшими. Местные жители пришли почтить память матери и дочери. Захоронение состоялось на местном кладбище.

Тішить одне - про винуватців цих смертей, коли їх шляк трафить, такого зі щирими сльозами на очах порядні люди не скажуть.
