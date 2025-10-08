1 498 1
С матерью и дочерью, погибшими от удара РФ, прощаются на Львовщине. ВИДЕО
В селе Лапаевка Львовской области в результате ночного обстрела 5 октября погибли 40-летняя Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В среду, 8 октября, в селе Мшана состоялось прощание с погибшими. Местные жители пришли почтить память матери и дочери. Захоронение состоялось на местном кладбище.
