УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на Львівщину
1 954 2

З матір’ю та донькою, які загинули від удару РФ, прощаються на Львівщині. ВIДЕО

У селі Лапаївка Львівської області внаслідок нічного обстрілу 5 жовтня загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У середу, 8 жовтня, у селі Мшана відбулося прощання з загиблими. Місцеві жителі прийшли вшанувати пам’ять матері й доньки. Поховання відбулося на місцевому кладовищі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

обстріл (31245) Львівська область (2589) Львівський район (134) Лапаївка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тішить одне - про винуватців цих смертей, коли їх шляк трафить, такого зі щирими сльозами на очах порядні люди не скажуть.
показати весь коментар
08.10.2025 15:28 Відповісти
Це моє село,чудово знав діда цієї дівчини.Мої співчуття родині(
показати весь коментар
08.10.2025 16:47 Відповісти
 
 