З матір’ю та донькою, які загинули від удару РФ, прощаються на Львівщині. ВIДЕО

У селі Лапаївка Львівської області внаслідок нічного обстрілу 5 жовтня загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців.

У середу, 8 жовтня, у селі Мшана відбулося прощання з загиблими. Місцеві жителі прийшли вшанувати пам’ять матері й доньки. Поховання відбулося на місцевому кладовищі.

