1 954 2
З матір’ю та донькою, які загинули від удару РФ, прощаються на Львівщині. ВIДЕО
У селі Лапаївка Львівської області внаслідок нічного обстрілу 5 жовтня загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У середу, 8 жовтня, у селі Мшана відбулося прощання з загиблими. Місцеві жителі прийшли вшанувати пам’ять матері й доньки. Поховання відбулося на місцевому кладовищі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.10.2025 15:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Oleh Syvenkyy
показати весь коментар08.10.2025 16:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль