Минус 13 оккупантов и техника - боевая работа операторов дронов 46-й бригады. ВИДЕО
Десантники 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады нанесли прицельный удар по врагу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря скоординированной работе подразделений и беспилотных систем, которые отслеживают передвижения противника было уничтожено 13 оккупантов, 2 мотоцикла, 2 автомобиля и блиндаж.
На одном из кадров видео видно, как испуганный российский военный убегает от беспилотника по открытой местности, пытается спрятаться в разрушенном здании, пролезая через окно, но украинский дрон догнал и ликвидировал оккупанта.
"Выписываем оккупантам билет в один конец", - комментируют бойцы под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серый Вовк
показать весь комментарий12.10.2025 10:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль