Минус 13 оккупантов и техника - боевая работа операторов дронов 46-й бригады. ВИДЕО

Десантники 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады нанесли прицельный удар по врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря скоординированной работе подразделений и беспилотных систем, которые отслеживают передвижения противника было уничтожено 13 оккупантов, 2 мотоцикла, 2 автомобиля и блиндаж.

На одном из кадров видео видно, как испуганный российский военный убегает от беспилотника по открытой местности, пытается спрятаться в разрушенном здании, пролезая через окно, но украинский дрон догнал и ликвидировал оккупанта.

"Выписываем оккупантам билет в один конец", - комментируют бойцы под видео.

