Мінус 13 окупантів і техніка - бойова робота операторів дронів 46-ї бригади. ВIДЕО
Десантники 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади завдали прицільного удару по ворогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки скоординованій роботі підрозділів та безпілотних систем, які відстежують пересування противника було знищено 13 окупантів, 2 мотоцикли, 2 автівки та бліндаж.
На одному з кадрів відео видно, як переляканий російський військовий тікає від безпілотника відкритою місцевістю, намагається сховатися в зруйнованій будівлі, пролазячи через вікно, але український дрон наздогнав та ліквідував окупанта.
"Виписуємо окупантам квиток в один кінець", - коментують бійці під відео.
12.10.2025 10:57
