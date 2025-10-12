Мінус 13 окупантів і техніка - бойова робота операторів дронів 46-ї бригади. ВIДЕО

Десантники 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади завдали прицільного удару по ворогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки скоординованій роботі підрозділів та безпілотних систем, які відстежують пересування противника було знищено 13 окупантів, 2 мотоцикли, 2 автівки та бліндаж.

На одному з кадрів відео видно, як переляканий російський військовий тікає від безпілотника відкритою місцевістю, намагається сховатися в зруйнованій будівлі, пролазячи через вікно, але український дрон наздогнав та ліквідував окупанта.

"Виписуємо окупантам квиток в один кінець", - коментують бійці під відео.

