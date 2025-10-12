УКР
Мінус 13 окупантів і техніка - бойова робота операторів дронів 46-ї бригади. ВIДЕО

Десантники 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади завдали прицільного удару по ворогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки скоординованій роботі підрозділів та безпілотних систем, які відстежують пересування противника було знищено 13 окупантів, 2 мотоцикли, 2 автівки та бліндаж.

На одному з кадрів відео видно, як переляканий російський військовий тікає від безпілотника відкритою місцевістю, намагається сховатися в зруйнованій будівлі, пролазячи через вікно, але український дрон наздогнав та ліквідував окупанта.

"Виписуємо окупантам квиток в один кінець", - коментують бійці під відео.

армія рф (19034) знищення (8452) ЗСУ (7994) дрони (6007) 46 окрема аеромобільна бригада (10)
Да, такого биомусора как ватное стадо мир ещё не знал, всех тварей на утилизацию.
показати весь коментар
12.10.2025 10:57 Відповісти
 
 