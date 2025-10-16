РФ уже испытывает серьезные экономические проблемы, но они не сломали стратегию Кремля, - Буданов. ВИДЕО

Россия уже сталкивается с серьезными экономическими проблемами, но они пока не достигли уровня, который заставил бы Кремль изменить свое стратегическое видение.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов на Киевском Международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он подчеркнул, что ни одна экономика мира не способна выдержать затяжную войну, и Россия уже испытывает серьезные финансовые проблемы.

"То, что они испытывают экономические проблемы - правда. Но это еще не тот уровень социально-экономических и финансовых трудностей, который заставит их пересмотреть свое стратегическое видение мира", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли врагу больший ущерб, чем международные санкции, однако санкционное давление остается недостаточным.

