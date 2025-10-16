РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10071 посетитель онлайн
Новости Видео Состояние российской экономики
982 12

РФ уже испытывает серьезные экономические проблемы, но они не сломали стратегию Кремля, - Буданов. ВИДЕО

Россия уже сталкивается с серьезными экономическими проблемами, но они пока не достигли уровня, который заставил бы Кремль изменить свое стратегическое видение.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов на Киевском Международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он подчеркнул, что ни одна экономика мира не способна выдержать затяжную войну, и Россия уже испытывает серьезные финансовые проблемы.

"То, что они испытывают экономические проблемы - правда. Но это еще не тот уровень социально-экономических и финансовых трудностей, который заставит их пересмотреть свое стратегическое видение мира", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли врагу больший ущерб, чем международные санкции, однако санкционное давление остается недостаточным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На абсолютно мирную жизнь без угроз в ближайшие годы рассчитывать не стоит, - Буданов. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (489) россия (97686) экономика (3910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Все горить, палає, вбивають на далеких полігонах військових, здають терріторії... але хріново у рашці. Грьобані підтримувачі зеленского - 60%, скіки вам, суки, треба смертей українців.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:40 Ответить
+3
Пішов бенефіс Буданги.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:36 Ответить
+2
Ага. Сьогодні ж черга стендапу Кирила.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Сьогодні ж черга стендапу Кирила.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:36 Ответить
Пішов бенефіс Буданги.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:36 Ответить
Поки РФ відчує рівень тих проблем що відчула Україна, то від неї нічого не лишиться вже.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:40 Ответить
Все горить, палає, вбивають на далеких полігонах військових, здають терріторії... але хріново у рашці. Грьобані підтримувачі зеленского - 60%, скіки вам, суки, треба смертей українців.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:40 Ответить
Так ця потолоч взагалі не українці, ми для них - ресурс. Використають і завезуть новий - з Бангладешу, 10 мільонів.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:46 Ответить
Так. Наркоманська Группа в обличі мілованова, вже про це казала - готуйтесь до нової України. От тіки на оккуповані терріторії заїзджають рюські з раші.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:55 Ответить
Я це вже чую десять років.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:59 Ответить
...після ,випитої три роки тому кави в Криму, всякі прогнози "вітрами куйні" можна гнати
показать весь комментарий
16.10.2025 15:59 Ответить
Аби шось
показать весь комментарий
16.10.2025 16:03 Ответить
тобто все також ставка на "стратегію дива"
показать весь комментарий
16.10.2025 16:05 Ответить
Долбайоб пафосний
показать весь комментарий
16.10.2025 16:11 Ответить
Як буде здавати екзамени після навчання на політолога, цей та подібні виступи зарахуються йому яккурсові роботи...
показать весь комментарий
16.10.2025 16:18 Ответить
 
 