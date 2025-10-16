УКР
РФ вже відчуває серйозні економічні проблеми, однак це не зламало стратегію Кремля, - Буданов. ВIДЕО

Росія вже стикається з серйозними економічними проблемами, але вони поки що не досягли рівня, який змусив би Кремль змінити своє стратегічне бачення.

Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов на Київському Міжнародному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він наголосив, що жодна економіка світу не здатна витримати затяжну війну, і Росія вже відчуває серйозні фінансові проблеми.

"Те, що вони відчувають економічні проблеми – правда. Але це ще не той рівень соціально-економічних і фінансових труднощів, який змусить їх переглянути своє стратегічне бачення світу", - сказав Буданов.

Керівник ГУР також наголосив, що удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах завдали ворогу більшої шкоди, ніж міжнародні санкції, однак санкційний тиск залишається недостатнім.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На абсолютно мирне життя без загроз протягом найближчих років розраховувати не варто, - Буданов. ВIДЕО

Все горить, палає, вбивають на далеких полігонах військових, здають терріторії... але хріново у рашці. Грьобані підтримувачі зеленского - 60%, скіки вам, суки, треба смертей українців.
16.10.2025 15:40 Відповісти
Ага. Сьогодні ж черга стендапу Кирила.
16.10.2025 15:36 Відповісти
Поки РФ відчує рівень тих проблем що відчула Україна, то від неї нічого не лишиться вже.
16.10.2025 15:40 Відповісти
Так ця потолоч взагалі не українці, ми для них - ресурс. Використають і завезуть новий - з Бангладешу, 10 мільонів.
показати весь коментар
16.10.2025 15:46 Відповісти
Так. Наркоманська Группа в обличі мілованова, вже про це казала - готуйтесь до нової України. От тіки на оккуповані терріторії заїзджають рюські з раші.
показати весь коментар
16.10.2025 15:55 Відповісти
Я це вже чую десять років.
показати весь коментар
16.10.2025 15:59 Відповісти
...після ,випитої три роки тому кави в Криму, всякі прогнози "вітрами куйні" можна гнати
показати весь коментар
16.10.2025 15:59 Відповісти
Мабуть знову буде кава, тільки вже не в Криму, а десь далі? Як не соромно попастися на такій брехні, а потім виходили і брехати інше, ніби нічого до цього не сталося.
показати весь коментар
16.10.2025 17:39 Відповісти
Аби шось
показати весь коментар
16.10.2025 16:03 Відповісти
тобто все також ставка на "стратегію дива"
показати весь коментар
16.10.2025 16:05 Відповісти
Як буде здавати екзамени після навчання на політолога, цей та подібні виступи зарахуються йому яккурсові роботи...
показати весь коментар
16.10.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 18:00 Відповісти
 
 