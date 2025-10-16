РФ вже відчуває серйозні економічні проблеми, однак це не зламало стратегію Кремля, - Буданов. ВIДЕО

Росія вже стикається з серйозними економічними проблемами, але вони поки що не досягли рівня, який змусив би Кремль змінити своє стратегічне бачення.

Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов на Київському Міжнародному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він наголосив, що жодна економіка світу не здатна витримати затяжну війну, і Росія вже відчуває серйозні фінансові проблеми.

"Те, що вони відчувають економічні проблеми – правда. Але це ще не той рівень соціально-економічних і фінансових труднощів, який змусить їх переглянути своє стратегічне бачення світу", - сказав Буданов.

Керівник ГУР також наголосив, що удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах завдали ворогу більшої шкоди, ніж міжнародні санкції, однак санкційний тиск залишається недостатнім.

