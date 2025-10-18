Российские оккупанты пьют воду из лужи: "Свиньи на водопое". ВИДЕО
В сети обнародовано видео, на котором российские оккупанты пьют воду из грязной лужи в лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как четверо военных РФ на коленях хлещут воду прямо с земли.
Один из захватчиков комментирует: "Пьем, как можем, а там разберемся".
Украинские пользователи соцсетей написали под видео: "Российские свиньи на водопое."
Така кінцева доля ******, після толстоєвскага і балєту!!
А новини цілком нормальні... По-перше, показують рівень забезпечення кацапів, на "передку"... По-друге, демонструють всьому світові (і кацапам, в тому числі), як "цінується" їх "м"ясо", що проливає кров та гине, в Україні, заради "пустапарожних пантов" "кремлёвских"...
Потім ці мерзоти втратять більше води від звичайної срачки)))
Вони так звикли в **********.