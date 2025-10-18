РУС
Российские оккупанты пьют воду из лужи: "Свиньи на водопое". ВИДЕО

В сети обнародовано видео, на котором российские оккупанты пьют воду из грязной лужи в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как четверо военных РФ на коленях хлещут воду прямо с земли.

Один из захватчиков комментирует: "Пьем, как можем, а там разберемся".

Украинские пользователи соцсетей написали под видео: "Российские свиньи на водопое."

Козли
18.10.2025 17:01 Ответить
Це шедевральне відео - ета глаток надії для України .
18.10.2025 17:22 Ответить
Пропагандони прозомбували: в Украіні в калюжах не вода, а водка.🤣
18.10.2025 17:03 Ответить
Я брёл наугад по весенним протокам. И родина щедро поила меня; Берёзовым соком, берёзовым соком…
Така кінцева доля ******, після толстоєвскага і балєту!!
18.10.2025 17:06 Ответить
Потім будуть дрищати тільки так, обісрані воїни.
18.10.2025 17:08 Ответить
Якшо до потім доживуть.
18.10.2025 17:22 Ответить
Сказали, що такої смачної води, як у нас, вони на Кацапії ні в одному болоті не пили.
18.10.2025 17:14 Ответить
Нормально. Хоч "поржем".
18.10.2025 17:19 Ответить
Напиши кращі... Але ж ти - "не для таго"... Твоє завдання - дезавуювать "Цензор", і його політику...
А новини цілком нормальні... По-перше, показують рівень забезпечення кацапів, на "передку"... По-друге, демонструють всьому світові (і кацапам, в тому числі), як "цінується" їх "м"ясо", що проливає кров та гине, в Україні, заради "пустапарожних пантов" "кремлёвских"...
18.10.2025 17:30 Ответить
Водички попили, теперь суки земелькой закусите, ЗСУ накормит тварей до отвала
18.10.2025 17:27 Ответить
хихихи! Це добре.
Потім ці мерзоти втратять більше води від звичайної срачки)))
18.10.2025 17:34 Ответить
18.10.2025 17:41 Ответить
Були б люди, я б ще здивувався. А про кацапів це не дивина навіть коли своє лайно жертимуть
18.10.2025 17:41 Ответить
Кацапи лакають воду , а люди набирають воду в долоні ...
18.10.2025 17:48 Ответить
В як же казочка "Нє пєй із лужици казльоночкам станеш" 😁
18.10.2025 17:51 Ответить
Так вони вже ними і є
18.10.2025 18:05 Ответить
"якщо в калюжі нема води, значить випили дєди" )
18.10.2025 17:53 Ответить
Для москальських алкоголіків засранців - це норма.
Вони так звикли в **********.
18.10.2025 17:56 Ответить
Ввечері напередодні перед штурмом "хорошо посідєлі" Труби горять!!!
18.10.2025 18:02 Ответить
розібрались )) то пив дётё алєніхи ))
18.10.2025 18:03 Ответить
Як можна так деградувати?!
18.10.2025 18:37 Ответить
 
 