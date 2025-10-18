Российские оккупанты пьют воду из лужи: "Свиньи на водопое". ВИДЕО

В сети обнародовано видео, на котором российские оккупанты пьют воду из грязной лужи в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как четверо военных РФ на коленях хлещут воду прямо с земли.

Один из захватчиков комментирует: "Пьем, как можем, а там разберемся".

Украинские пользователи соцсетей написали под видео: "Российские свиньи на водопое."

