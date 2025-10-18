Російські окупанти п’ють воду з калюжі: "Свині на водопої". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео, на якому російські окупанти п’ють воду з брудної калюжі в лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як четверо військових РФ навколішки сьорбають воду просто з землі.

Один із загарбників коментує: "П'ємо, як можемо, а там розберемося".

Українські користувачі соцмереж написали під відео: "Російські свині на водопої."

