Російські окупанти п’ють воду з калюжі: "Свині на водопої". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео, на якому російські окупанти п’ють воду з брудної калюжі в лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як четверо військових РФ навколішки сьорбають воду просто з землі.

Один із загарбників коментує: "П'ємо, як можемо, а там розберемося".

Українські користувачі соцмереж написали під відео: "Російські свині на водопої."

Окупант не зрозумів, що дрон - ворожий, і був ліквідований: безпілотник влетів йому в голову. ВIДЕО

+4
Козли
18.10.2025 17:01
+2
Я брёл наугад по весенним протокам. И родина щедро поила меня; Берёзовым соком, берёзовым соком…
Така кінцева доля ******, після толстоєвскага і балєту!!
18.10.2025 17:06
+1
Потім будуть дрищати тільки так, обісрані воїни.
18.10.2025 17:08
Козли
18.10.2025 17:01
Це шедевральне відео - ета глаток надії для України .
18.10.2025 17:22
Пропагандони прозомбували: в Украіні в калюжах не вода, а водка.🤣
18.10.2025 17:03
Я брёл наугад по весенним протокам. И родина щедро поила меня; Берёзовым соком, берёзовым соком…
Така кінцева доля ******, після толстоєвскага і балєту!!
18.10.2025 17:06
Потім будуть дрищати тільки так, обісрані воїни.
18.10.2025 17:08
Якшо до потім доживуть.
18.10.2025 17:22
Сказали, що такої смачної води, як у нас, вони на Кацапії ні в одному болоті не пили.
18.10.2025 17:14
Ну й "новини" на Цензорі....
18.10.2025 17:16
Нормально. Хоч "поржем".
18.10.2025 17:19
Напиши кращі... Але ж ти - "не для таго"... Твоє завдання - дезавуювать "Цензор", і його політику...
А новини цілком нормальні... По-перше, показують рівень забезпечення кацапів, на "передку"... По-друге, демонструють всьому світові (і кацапам, в тому числі), як "цінується" їх "м"ясо", що проливає кров та гине, в Україні, заради "пустапарожних пантов" "кремлёвских"...
18.10.2025 17:30
Водички попили, теперь суки земелькой закусите, ЗСУ накормит тварей до отвала
18.10.2025 17:27
хихихи! Це добре.
Потім ці мерзоти втратять більше води від звичайної срачки)))
18.10.2025 17:34
18.10.2025 17:41
Були б люди, я б ще здивувався. А про кацапів це не дивина навіть коли своє лайно жертимуть
18.10.2025 17:41
 
 