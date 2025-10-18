Російські окупанти п’ють воду з калюжі: "Свині на водопої". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відео, на якому російські окупанти п’ють воду з брудної калюжі в лісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як четверо військових РФ навколішки сьорбають воду просто з землі.
Один із загарбників коментує: "П'ємо, як можемо, а там розберемося".
Українські користувачі соцмереж написали під відео: "Російські свині на водопої."
Така кінцева доля ******, після толстоєвскага і балєту!!
А новини цілком нормальні... По-перше, показують рівень забезпечення кацапів, на "передку"... По-друге, демонструють всьому світові (і кацапам, в тому числі), як "цінується" їх "м"ясо", що проливає кров та гине, в Україні, заради "пустапарожних пантов" "кремлёвских"...
Потім ці мерзоти втратять більше води від звичайної срачки)))