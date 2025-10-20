Хотел сдаться в плен: оккупанта ликвидировали свои же. ВИДЕО

Группировка войск "Південь" обнародовала кадры, как армия РФ ликвидирует своего военного во время сдачи в плен Вооруженным Силам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано, как захватчик с поднятыми руками направляется в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. В этот момент по нему прилетает российский беспилотник.

"Финал логичен и закономерен: заключил контракт с дьяволом - умрешь или от украинцев, или от своих", - иронично комментируют бойцы под видео.

