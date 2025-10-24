РУС
Удары по пехоте оккупантов дронами 414 бригады. ВИДЕО

В 414-й бригаде СБС показали кадры работы FPV-дронами по российской пехоте.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Птахи Мадяра" за неделю ликвидировали 1359 оккупантов и технику. ВИДЕО

дроны (5198) 414 Птахи Мадяра (80)
Гарна робота санiтарiв лiса! 👍
24.10.2025 18:08 Ответить
Коли буде "ДРУЖБА", "Мадяр"?
24.10.2025 18:14 Ответить
 
 