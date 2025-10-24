Удары по пехоте оккупантов дронами 414 бригады. ВИДЕО
В 414-й бригаде СБС показали кадры работы FPV-дронами по российской пехоте.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
