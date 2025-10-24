УКР
Удари по піхоті окупантів дронами 414 бригади. ВIДЕО

У 414-й бригаді СБС показали кадри роботи FPV-дронами по російській піхоті.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" за тиждень ліквідували 1359 окупантів та техніку. ВIДЕО

дрони (6151) 414 Птахи Мадяра (80)
Гарна робота санiтарiв лiса! 👍
24.10.2025 18:08 Відповісти
Коли буде "ДРУЖБА", "Мадяр"?
24.10.2025 18:14 Відповісти
 
 