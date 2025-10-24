Удари по піхоті окупантів дронами 414 бригади. ВIДЕО
У 414-й бригаді СБС показали кадри роботи FPV-дронами по російській піхоті.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Zverev #512929
показати весь коментар24.10.2025 18:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар24.10.2025 18:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль