Сын криминального авторитета "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: у пострадавшего 8 огнестрельных ранений, - СМИ. ВИДЕО

В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.

Что известно о нападении?

Как отмечается, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе - Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.

Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.

На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.

Топ комментарии
А тцк не бажає перевірити військово-облікові документи у сина кримінального авторитета "наріка"?
15.11.2025 15:02 Ответить
Я вам більше скажу - і сам Нарік цілком мобілізаційного віку - всього 53 роки !
ТЦК ним взагалі не цікавиться ?
15.11.2025 15:08 Ответить
У кримінальних авторитетів не може бути дітей, вони відрікаються від сім'ї коли стають авторитетами. Тому це звичайний бандюган, якого потрібно вбити разом з його дітьми.
15.11.2025 15:38 Ответить
Що таке радить Василь Ободенко, що йому потрібна охорона?!
Думаю, обоє мають відношення до криміналу!
15.11.2025 18:45 Ответить
Нападник схожий на Міндіча , але ж той в Ізраілі
15.11.2025 18:49 Ответить
А вони всі на одне обличчя.
15.11.2025 19:59 Ответить
Безкарність привладних осіб, породжує криваві злочини!!! Око за око.
16.11.2025 14:14 Ответить
Жабогадюкинськ
15.11.2025 18:54 Ответить
Знову бабло не поділили
15.11.2025 19:05 Ответить
Завтра вийде і продовжить
15.11.2025 19:24 Ответить
ну, ви ***, такі кумедні!!!
от, ****, останній шанс!!!
у україни, останній шанс!!!
15.11.2025 19:27 Ответить
...і цей шанс Україна може втпати, якщо друзі відвернуться...
Латвія, Літва, Естонія пару млн.від себе відривають, а тут по 100 млн.відмивають хто ж допомагати буде при такому розкладі? + нові біженці 18-22... яка країна це витримає?
90% з них вже ніколи не повернеться...вивчать мову, отримають профессію, обустрояться... і родини з України до них перехдуть... хто в цьому сумнівається?
Якщо мобілізація просідає... хто воювати буде? А депортація до Сибиру... ще медом буде здаватися, якщо під окупацієй в загалі в живих застануться.
Про те що збирається робити пу з громадянами України він же відкрито каже: будуть піднімати сибир... всі ж не зможуть втекти
15.11.2025 19:41 Ответить
Бо працює Московська агентура. З Буратіно на чолі.
16.11.2025 10:47 Ответить
Мдаа ... відео заворожує, аш задивився, підхід до відео засекречений Бонд.
15.11.2025 20:05 Ответить
Кожен радник має купу охоронців. Всі однакові. І за наш рахунок.
15.11.2025 20:30 Ответить
Охоронці у радника керівника ОВА?! Це такі самі бандити як і сам нарік.
Розборки між бандитами при владі і просто бандитами.
16.11.2025 00:08 Ответить
Охоронців - на фронт!
15.11.2025 20:31 Ответить
А стрілка, на вірьовку!
16.11.2025 14:15 Ответить
Навіщо українізувати кацапські прізвища? Щось не так з українським правописом. "Пєтровскій" буде правильно і зрозуміло з ким саме маєте справу.
15.11.2025 20:37 Ответить
до чого тут кацапи? він навіть не "пєтровський", а Налекрешвили
16.11.2025 01:07 Ответить
20 жовтня 2017 року - нагородна зброя, пістолет https://uk.wikipedia.org/wiki/Glock_17 Glock 17 від міністра оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Полторака
15.11.2025 20:40 Ответить
Кримінальники (обидва) щось не поділили, а ми оплачуємо їм купу охорони, все із наших кишень і всіх хтось бронює.
15.11.2025 21:18 Ответить
У багатьох країнах чиновники, мери, і у деяких навіть президенти іхдять на роботу на велосипедах
бо не крадуть і не бояться свого народу
15.11.2025 21:35 Ответить
Вже ні..бо толерасти понавозили звірів
16.11.2025 07:52 Ответить
Був же ж Кучма... Тоді звірі по вулицям. Боялись ходити.
16.11.2025 10:49 Ответить
Ще 30 років тому назад поліція Британії ходила без зброї..неакватам робила просто зауваження..цього було цілком достатньо..подивіться що зараз робиться
16.11.2025 22:14 Ответить
І у нього був пістолет. А простим громадянам ця т.з. "влада" у праві володіти короткостволами відмовляє.
15.11.2025 21:25 Ответить
Це нова еліта?
15.11.2025 21:29 Ответить
Ні.
15.11.2025 22:19 Ответить
Чому нова? Вони завжди були. Це третя рука влади, її продовження, так би мовити. Вірні соратники і помічники в делікатних справах.
15.11.2025 23:13 Ответить
ну і нах мені така Україна ,де президент бандюковське семя малорос , і має 100% ізраельский паспорт ...де бандити публічно зводять розразунки один з одним ...розграбовуючі суспільство та ЗСУ ?! де суди та еонстітуція не працює зовсім ,куди вертатися дітям ,онукам ?! Ніт ,живіть там самі ,це ваш вибір , шкода тільки шо здебільшого виїхали ти , хто цього під* ра 🤡 привели до влади ...
15.11.2025 22:09 Ответить
констітуція
15.11.2025 22:56 Ответить
В Ізраїлі ввели смертну кару за тероризм. Нам необхідно вводити смертну кару для громадян Ізраїлю за хабарництво.
16.11.2025 10:50 Ответить
Тупо, серед "білого дня", зайшов, постріляв, чел взагалі "береги втратив", вирішив що він "царь і Бог"..... скільки ще мразоти в Україні, пздц.
15.11.2025 22:22 Ответить
ну, якщо його звати єрмак, то нічого дивного, тут єрмаку все можна
15.11.2025 23:35 Ответить
хто взагалі придумав таке словосполучення як "кримінальний авторитет"???
який взагалі може бути авторитет в криміналу??
правильніше було би писати "кримінальний мудак" чи "кримінальний гандон", але ніяк не авторитет!

"кримінальний авторитет" звучить, як "незайманий гвалтівник", "гуманний терорист" або "чесний казнокрад"!
16.11.2025 02:49 Ответить
Якось по дебільному написано, охоронці радника. З яких пір радники ходять з охороною. МОже правильно буде, одне ОЗУ напало на інше ОЗУ.
16.11.2025 07:43 Ответить
Керівник ОВА Владислав Гайваненко, типовий мент, начальник Київського районного відділу міліції Одеси, був звільнений в 2015 році з органів по Закону тодішнього Президента України Порошенко, підлягав люстрації, так як вірно служив злочиному режиму януковича.
https://dumskaya.net/news/lyustraciya-v-odesskoj-oblasti-novyj-zakon-lishi-039794/ua
А потім цей люстрований мент дивним чином в лютому 2025 року отримує державну посаду заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації......Часи злочиного режиму януковича повернулись
16.11.2025 09:06 Ответить
Василь Ободенко входить ОЗУ кол-центри Дев'ятка в Дніпрі
16.11.2025 09:21 Ответить
Радник керівника ова,у якого ще і охорона є,це ******* якийсь.
16.11.2025 10:13 Ответить
Що не Єрмак, то ......
16.11.2025 10:41 Ответить
Ермак та нарік , нови прігоди.
16.11.2025 12:47 Ответить
Что скажет верховный нарик? Сорян, ему некогда комментировать, он поглощён борьбой с коррупцией.
16.11.2025 13:49 Ответить
Петровський за походженням грузин, він не злодій в законі, А його отрок завжди стріляє першим, це не вперший раз. Татусь зараз в Австрії разом з бригадою.
16.11.2025 20:24 Ответить
