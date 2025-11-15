Сын криминального авторитета "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: у пострадавшего 8 огнестрельных ранений, - СМИ. ВИДЕО
В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.ua.
Что известно о нападении?
Как отмечается, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе - Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.
Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.
На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.
Думаю, обоє мають відношення до криміналу!
от, ****, останній шанс!!!
у україни, останній шанс!!!
Латвія, Літва, Естонія пару млн.від себе відривають, а тут по 100 млн.відмивають хто ж допомагати буде при такому розкладі? + нові біженці 18-22... яка країна це витримає?
90% з них вже ніколи не повернеться...вивчать мову, отримають профессію, обустрояться... і родини з України до них перехдуть... хто в цьому сумнівається?
Якщо мобілізація просідає... хто воювати буде? А депортація до Сибиру... ще медом буде здаватися, якщо під окупацієй в загалі в живих застануться.
Про те що збирається робити пу з громадянами України він же відкрито каже: будуть піднімати сибир... всі ж не зможуть втекти
Розборки між бандитами при владі і просто бандитами.
бо не крадуть і не бояться свого народу
який взагалі може бути авторитет в криміналу??
правильніше було би писати "кримінальний мудак" чи "кримінальний гандон", але ніяк не авторитет!
"кримінальний авторитет" звучить, як "незайманий гвалтівник", "гуманний терорист" або "чесний казнокрад"!
А потім цей люстрований мент дивним чином в лютому 2025 року отримує державну посаду заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації......Часи злочиного режиму януковича повернулись