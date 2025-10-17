Общественные активисты просят расследовать все преступления криворожской "ОПГ Квасова"

Сообщение о задержании правоохранительными органами криминальной группировки, которую возглавляли криворожские "авторитеты" Александр Квасов и Дмитрий Хроменюк, вызвало в Украине широкий резонанс. Квасову и Хроменюку инкриминируют создание преступной группировки, пытки людей и вымогательство. Но представители гражданского общества настаивают, чтобы правоохранители расследовали не только эти, но и другие, не менее серьезные преступления криворожской ОПГ.

Представители гражданского общества считают, что противоправная деятельность Александра Квасова (Фармазон) и Дмитрия Хроменюка (Интеллигент) выходит далеко за пределы "обычных" уголовных преступлений. В частности, председатель ОО "Общественность против коррупции" Александр Муленко указывает на то, что похищения и пытки были "фирменным стилем" преступников, информирует Цензор.НЕТ.

Выражая благодарность правоохранителям за оперативные и профессиональные действия, Муленко взамен обращает внимание на связи Фармазона и Интеллигента с криминальным российским бизнесом, которые неоднократно становились предметом внимания украинских патриотически настроенных активистов и СМИ. В условиях войны подобного рода деятельность и связи могут иметь антигосударственный характер.

Так, например, незаконная торговля контрафактным топливом может иметь не просто криминальный, но явно подрывной, антигосударственный характер.

Поэтому ОО "Общественность против коррупции" и другие представители общественности обратились к Нацполиции, Генпрокуратуре и СБУ с просьбой расследовать не только пытки и похищения людей, но и другие преступления криворожских "авторитетов". По мнению Александра Муленко, общественный контроль за ходом расследования необходим, чтобы, пользуясь своими коррупционными связями, преступники на этот раз не смогли избежать справедливого наказания.

Напомним, что сейчас в результате полицейской операции члены преступной группы задержаны на территории Днепропетровской и Киевской областей. Ведется следствие.

