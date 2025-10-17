УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини
1 458 5

Громадські активісти просять розслідувати всі злочини криворізької "ОЗУ Квасова"

ОЗУ Квасова: Активісти закликають розслідувати злочини

Повідомлення про затримання правоохоронними органами кримінального угруповання, яке очолювали криворізькі "авторитети" Олександр Квасов та Дмитро Хроменюк, викликало в Україні широкий резонанс. Квасову та Хроменюку інкримінують створення злочинного угруповання, катування людей та здирство. Але представники громадянського суспільства наполягають, щоб правоохоронці розслідували не лише ці, а й інші, не менш серйозні злочини криворізької ОЗУ.

Представники громадянського суспільства вважають, що протиправна діяльність Олександра Квасова (Фармазон) та Дмитра Хроменюка (Інтелігент) виходить далеко за межі "звичайних" кримінальних злочинів. Зокрема, голова ГО "Громадськість проти корупції" Олександр Муленко вказує на те, що викрадення та тортури були "фірмовим стилем" злочинців, інформує Цензор.НЕТ.

Висловлюючи подяку правоохоронцям за оперативні та професійні дії, Муленко натомість звертає увагу на зв'язки Фармазона та Інтелігента з кримінальним російським бізнесом, які неодноразово ставали предметом уваги українських патріотично налаштованих активістів та ЗМІ. В умовах війни подібного роду діяльність та зв'язки можуть мати антидержавний характер.

Читайте також: Ліквідовано транснаціональну злочинну організацію, яка ошукувала громадян Чехії через мережу шахрайських кол-центрів. ФОТОрепортаж

Так, наприклад, незаконна торгівля контрафактним паливом може мати не просто кримінальний, але явно підривний, антидержавний характер.

Тому ГО "Громадськість проти корупції" та інші представники громадськості звернулися до Нацполіції, Генпрокуратури та СБУ з проханням розслідувати не лише тортури та викрадення людей, а й інші злочини криворізьких "авторитетів". На думку Олександра Муленка, громадський контроль за перебігом розслідування необхідний, щоб, користуючись своїми корупційними зв'язками, злочинці цього разу не змогли уникнути справедливого покарання.

Нагадаємо, що наразі в результаті поліцейської операції членів злочинної групи затримано на території Дніпропетровської та Київської областей. Ведеться слідство.

Читайте: Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду. ФОТОрепортаж

Автор: 

криміналітет (311) злочинність (513)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
криворізька школа? запийте і забудьте
показати весь коментар
17.10.2025 12:50 Відповісти
Хто кришував?
показати весь коментар
17.10.2025 12:51 Відповісти
Як водиться, їх затримали, щоб "побрити".
Посидять трохи, поки шум вляжеться. Цілішими будуть.
Потім вийдуть під нічний домашній арешт.
показати весь коментар
17.10.2025 12:53 Відповісти
Дивно, але під час війни ОЗУ не приваблюють "групи оповіщення ТЦК". Від слова "зовсім".
показати весь коментар
17.10.2025 13:18 Відповісти
Юзик мабудь головний там
показати весь коментар
17.10.2025 13:19 Відповісти
 
 