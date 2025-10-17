Громадські активісти просять розслідувати всі злочини криворізької "ОЗУ Квасова"

Повідомлення про затримання правоохоронними органами кримінального угруповання, яке очолювали криворізькі "авторитети" Олександр Квасов та Дмитро Хроменюк, викликало в Україні широкий резонанс. Квасову та Хроменюку інкримінують створення злочинного угруповання, катування людей та здирство. Але представники громадянського суспільства наполягають, щоб правоохоронці розслідували не лише ці, а й інші, не менш серйозні злочини криворізької ОЗУ.

Представники громадянського суспільства вважають, що протиправна діяльність Олександра Квасова (Фармазон) та Дмитра Хроменюка (Інтелігент) виходить далеко за межі "звичайних" кримінальних злочинів. Зокрема, голова ГО "Громадськість проти корупції" Олександр Муленко вказує на те, що викрадення та тортури були "фірмовим стилем" злочинців, інформує Цензор.НЕТ.

Висловлюючи подяку правоохоронцям за оперативні та професійні дії, Муленко натомість звертає увагу на зв'язки Фармазона та Інтелігента з кримінальним російським бізнесом, які неодноразово ставали предметом уваги українських патріотично налаштованих активістів та ЗМІ. В умовах війни подібного роду діяльність та зв'язки можуть мати антидержавний характер.

Так, наприклад, незаконна торгівля контрафактним паливом може мати не просто кримінальний, але явно підривний, антидержавний характер.

Тому ГО "Громадськість проти корупції" та інші представники громадськості звернулися до Нацполіції, Генпрокуратури та СБУ з проханням розслідувати не лише тортури та викрадення людей, а й інші злочини криворізьких "авторитетів". На думку Олександра Муленка, громадський контроль за перебігом розслідування необхідний, щоб, користуючись своїми корупційними зв'язками, злочинці цього разу не змогли уникнути справедливого покарання.

Нагадаємо, що наразі в результаті поліцейської операції членів злочинної групи затримано на території Дніпропетровської та Київської областей. Ведеться слідство.

